Macri, a los K: “¿Por qué no aplicaron las soluciones cuando gobernaron?

Mauricio Macri cargó contra el kirchnerismo que, desde la oposición, asegura tener la solución para los problemas que enfrenta el país. “Cuando escucho a estos señores, o señoras, que han gobernado durante tantos años y que ahora de golpe con distintos partidos y distintas propuestas dicen tener las soluciones, me digo: ¿por qué no las aplicaron cuando gobernaron?” lanzó el presidente, al que siguió un cerrado aplauso y el cántico de campaña Sí se Puede, mientras se agitaban globos, no solo amarillos, sino de todos los colores. Fue al cierre de un acto de campaña que encabezó junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y los principales precandidatos al Senado y Diputados por la provincia de Buenos Aires en el estadio Manu Ginóbili, del club Bahiense del Norte, en Bahía Blanca.

“¿Será que no los aplicaron porque no tenían tiempo entre tantas mentiras que decían para trabajar de verdad en las cosas de fondo?” siguió Macri con un discurso duro por momentos y en el que también apuntó a la gestión. “Estamos en el comienzo del camino y falta. Tengo tanta ansiedad o más que ustedes, pero cuando repaso una y otra vez todo lo que hemos hecho en estos 19 meses, por una parte me sorprendo y digo ¡guau! Fijáte qué cosas que hicimos y que parecían imposibles”.

Junto a algunas bajadas de línea al kirchnerismo y el Frente Renovador de la provincia, por no adherir a leyes como la de la ART, primó el tono conciliador del presidente. “Estamos acá no contra nadie, sino a favor de nuestro futuro y de una sociedad en la cual todos, hasta el último de los argentinos tenga la oportunidad de progresar” planteó.

“Tenemos que hacer una casa con bases sólidas porque los que vienen son nuestros hijos. Una casa que dure para siempre. No esas rutas que reparaban y se rompían a los dos meses. Estamos trabajando para terminar con ese tipo de estafa” volvió a cargar el jefe de Estado, quien entusiasmó a la concurrencia, algo más de 1.000 personas, cuando afirmó que Bahía Blanca y el sur del país serán potencia mundial en materia de energía eólica.

“Me dijo Héctor (por Gay, el intendente bahiense, el primero en hablar) que en muy pocos días el puerto va a explotar porque empiezan a llegar los molinos de viento. Esto es solo el comienzo. Se van a multiplicar y esperamos que se lleguen a fabricar acá, así tenemos más trabajo todavía” se esperanzó. Macri aseguró que no es el dólar lo que le preocupa sino la inflación, “que estamos en camino de bajarla, porque te estafa, no sabés cuánto valen las cosas y así los vivos se aprovechan. Nos mintieron cuando nos dijeron que un poquito de inflación no está mal” cuestionó. El cierre fue una arenga decidida al voto por los nombres que lleva Cambiemos en sus boletas. “El día 13 y en octubre tenemos la oportunidad de decir que estamos convencidos de lo que estamos haciendo” convocó, mientras crecían los vítores y la música. Antes Vidal había remarcado la meta de fortalecerse en el Parlamento.

“Necesitamos ser más, muchos más” lanzó, tras lo cual elogió a Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña, Guillermo Montenegro y Toty Florez, todos presentes en el acto que contó con una escenografía en 360 grados. “Son gente como yo, a la que se la puede mirar a los ojos y no tiene que esconderse. Están en la provincia, no la saltan, ni quieren ser presidente ni candidato testimonial” destacó la gobernadora quien antes del acto había visitado junto al presidente, a un grupo de chicos que desarrollaron un dispositivo para ayudar a caminar a personas con problemas medulares.

“Lo hicieron con sus propios ahorros y nos dijeron que lo hacen porque no quieren más que haya personas que los miren desde abajo. Queremos personas paradas mirando de enfrente. Así quiero yo a la provincia, parada, de pie y mostrando todo de lo que es capaz” comparó Vidal.

Fuente: Clarín