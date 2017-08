Macri: “Los únicos que progresaron fueron los que gobernaron el país, la gente no progresó”

Bastó una frase para conocer lo que piensa el presidente Mauricio Macri sobre Cristina Kirchner. Luego de negar que su Gobierno decidió confrontar con el kirchnerismo para obtener rédito electoral -y fortalecer de esa forma la denominada “grieta”-, el mandatario se refirió a la ahora precandidata a senadora nacional como la responsable de dejar “un Estado desfalcado y destruido”, y sentenció: “Cristina tiene un problema psicológico, debe creer que todavía tiene el mando de la Argentina”.

A pocos días de las PASO, Macri brindó una entrevista al canal América y en diálogo con Santiago del Moro en Intratables destacó “el giro del transatlántico enorme que es un país” realizado por su gestión tras 12 años de kirchnerismo. “Hubo un sistema de estafa sistemática en el Estado que nos llevó a esta situación en la que estamos”, dijo el Presidente al comienzo de la entrevista al ser consultado sobre su opinión acerca de que su gobierno es “para ricos”.

“Cuando llegué a Boca me dijeron que iba a hacer de Boca un club para ricos y lo hicimos uno de los clubes más populares del mundo. Cuando llegué a la Ciudad fue uno de los gobiernos con más inclusión en salud y educación. Llegamos acá e hicimos lo mismo. No vengo a perpetuar en la pobreza a la gente. Vengo a liberar a ese argentino que quiere salir de ese estado, que quiere salir de la pobreza con su propio aporte y esfuerzo”, añadió.

El Presidente hizo énfasis en los logros que ha conquistado en 19 meses de gestión, no sin destacar que “el punto de partida era mucho peor” de lo que imaginaba. En ese sentido, sin mencionar explícitamente “la pesada herencia” pero aludiendo a ella, Macri condenó que “los únicos que progresaron socialmente fueron los que gobernaron la Argentina en los últimos años, no la gente”, y se defendió de la acusación de alimentar la grieta al afirmar: “Si algo me ha criticado el círculo rojo es porque no castigué más al gobierno anterior”.

Si bien reconoció que hace falta por hacer, el Presidente se jactó de ser el gobierno “que ha asignado el mayor de los presupuestos a los temas sociales”, de impulsar la energía renovable e implementar obras de infraestructura como el Plan Belgrano y adelantar el Plan Patagonia, con los cuales, dijo, se conecta a la gente y eso se traduce en igualdad de oportunidades.

Elecciones

En una semana electoral importante, que comienza a esbozar el panorama legislativo, Macri destacó “el trabajo en equipo” que se adelanta en Cambiemos y elogió a María Eugenia Vidal y a Elisa Carrió. Sobre la gobernadora bonaerense dijo: “Estoy feliz de que los argentinos hayan descubierto a María Eugenia, cuando yo la puse todo el mundo me dijo que estaba loco, que necesitábamos a un hombre en la provincia… le tengo mucha fe y mucho respeto. Soy el primer admirador de María Eugenia; tiene las condiciones para hacer lo que quiera”.

Y sobre Lilita, continuó: “Es un encuentro maravilloso que he tenido en la vida. Después de mucho tiempo en el que no podíamos ni hablar, hoy la tenemos en nuestro espacio. Es una persona con la que compartimos los mismo valores: la transparencia, la República, como ella dice, que logra aquel que hace lo que tiene que hacer, sin viveza criolla”.

Además, dejó entrever su intención de apostar por un segundo mandato presidencial. “Yo tengo un compromiso con los argentinos con el tiempo que me demande y que permita la Constitución, pero me parece que hace falta tiempo para eso. Hay ciclos, ahora estamos abocados a dar todo lo que podemos dar”, dijo.

“Vamos a hacer una buena elección porque se trata de que este cambio que hemos decidido sea un compromiso. Este país que comenzó a crecer va a crecer aun más el año que viene. Mucha gente va a apostar por nosotros. Dialogando seguiremos planteando mejoras en la calidad institucional, estamos yendo en la dirección correcta”, añadió.

“Ahora estamos construyendo una casa de verdad, con bases sólidas para todos”, concluyó.

Fuente: La Nación