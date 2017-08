Macri y Pence hablaron de reforzar el “lazo estrecho” entre la Argentina y EEUU

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, felicitó al presidente Mauricio Macri por sus “audaces programas de cambio para transformar la economía” argentina, tras una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos, luego de la cual coincidieron en la necesidad de reforzar “el lazo estrecho” que une a ambos países así como trabajar en forma coordinada, junto a los países de la región, para encontrar una “solución pacífica” a la crisis en Venezuela.

En una declaración conjunta que hicieron ante la prensa en Olivos tras la reunión, Macri afirmó que la visita de Pence al país “ratifica el nivel de interés y el entusiasmo que hay” por la Argentina, y dijo que “son muy bienvenidas todas las empresas” norteamericanas que buscan invertir en el país, ya que se necesita “generar empleo, única solución a la pobreza“. A su turno, Pence expresó que su visita busca “reforzar el lazo estrecho” entre ambos países.

Otro tema central de la conversación entre ambos líderes fue la situación en Venezuela, cuestión sobre la cual también se refirieron durante la declaración ante la prensa de ambos países. Macri afirmó que ambos países comparten “la preocupación por lo que están sufriendo los venezolanos”, y reiteró la exigencia a Nicolás Maduro de un “cronograma electoral, respeto a las libertades, que libere presos políticos y que respete la independencia de poderes”. Pence, en tanto, sostuvo que Venezuela “está poco a poco yendo hacia la dictadura” y dijo que el presidente Trump “quiere trabajar con sus aliados de la región para una solución pacífica a la crisis que enfrenta” ese país.

.@POTUS & I believe Argentina will continue to be an exemplar of the better path for L. America – to prosperity, security & freedom. #VPinSA pic.twitter.com/ymv0KpS6YN

— Vice President Pence (@VP) 15 de agosto de 2017