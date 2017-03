Macri sobre el recital del Indio Solari: “Esto sucede cuando uno pasa arriba de las normas”

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió este domingo al final trágico que tuvo el recital del Indio Solari en Olavarría, luego de que fallecieran dos personas, producto de una avalancha humana que los aplastó.

El jefe de Estado le envió condolencias a la familia de las víctimas y aseguró que es “muy triste” lo que sucedió en el show del ex cantante de los Redonditos de Ricota. En una entrevista con Luis Majul para el regreso de su programa La Cornisa, que saldrá completa esta noche a las 20:30 por el Canal América, explicó la importancia de cumplir las normas.

“Tiene que ver con que entendamos este cambio que hemos emprendido, este cambio cultural, que cuando hay normas, y dicen tanta gente puede entrar a un lugar por ahí son antipáticas, ¿no? Muchas cosas a veces resultan antipáticas. Esto es lo que sucede cuando uno pasa por arriba de las normas”, indicó, horas después del trágico show.

“Creo que hay que aplicarlo en todos los órdenes de la vida, a veces el saber ponerse límites nos genera oportunidades mayores, un futuro mejor”, sostuvo. Y agregó, “lo contrario puede terminar en tragedia como terminó ayer, sucede cuando el voluntarismo en la mala expresión nos gana”.

En otro tramo de la entrevista, Macri fue consultado sobre el rol que cumple el kirchnerismo en esta etapa del país y si pensaba que la ex presidente, Cristina Kirchner, estaba detrás de un intento de desestabilización. “Yo no voy a hacer semejante nivel de acusación. Me queda claro que el kirchnerismo sistemáticamente pone palos en la rueda a todo lo que estamos haciendo”, afirmó. Además, aseguró que el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, “es parte del kirchnerismo”.

Por otra parte, se refirió al conflicto entre el Correo Argentino y el Estado que puso en la mira la transparencia de su gobierno. Admitió que conocía la problemática. “Por eso asumo mi parte y pido disculpas”, indicó. “Yo sabía que existe un conflicto hace 12 años, lo que yo hice fue no participar en nada en la solución”, explicó.

“Lo sabía de siempre, por eso dije, dado que en la Argentina nadie tiene un cheque en blanco y le gente tiene derecho a desconfiar, por eso muchos años de mentira, de corrupción, que tenía que haber previsto un mecanismo especial”, agregó.

El presidente reconoció errores en su gestión pero negó que haya existido hechos de corrupción durante su gestión. “Yo quiero aclarar para no evadirme de nada. Panamá Papers, el Correo, Avianca, la denuncia de Arribas, en ninguno de esos hechos ha habido corrupción, en ninguno, en ninguno, ¿está? Y el tiempo, porque la Justicia demora, va a ir demostrando que son todas cosas que no son verdad, ¿está?”, afirmó.

Fuente: Infobae.