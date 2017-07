Macri sumó una camioneta blindada para los traslados oficiales

Los escraches y amenazas que recibió en numerosas oportunidades el presidente Mauricio Macri, que comenzaron en sintonía con el inicio de la gestión, pero que se intensificaron entrado el año electoral, encendió las alarmas sobre su nivel de seguridad. Un ejemplo tuvo lugar durante los últimos días de diciembre de 2016, cuando el mandatario fue agredido con piedras mientras se trasladaba a un acto en la localidad de Villa Traful, en Neuquén.

Luego de ese incidente, el Gobierno resolvió apurar el acondicionamiento de una camioneta blindada Mercedes Benz modelo Vito. Pero mientras se pone a punto el nuevo vehículo oficial, el mandatario sumó un nuevo blindado, una Toyota SW4 gris, con la que se trasladó hacia el barrio porteño de Belgrano para encabezar un acto en homenaje a policías que murieron en cumplimiento de su deber.

“Ya está arreglada la seguridad del Presidente”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego del encuentro que se realizó hoy. Según confirmaron desde Nación, se trata de una camioneta cedida por el Ministerio de Seguridad bonaerense, y se suma a la flota de camionetas con la cual se mueve Mauricio Macri: una Volkswagen Tuareg blindada, una Kia con vidrios antivandálicos y una Chrysler que se mandó a blindar, las tres en comodato y esta última perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires.

Más allá de esta incorporación, para reforzar la seguridad de Macri, Bullrich quiere terminar de acondicionar la versión argentina de “La Bestia”, como se denomina a este tipo de vehículos, que se asemeja a las medidas que aplicaron, por ejemplo, los responsables de seguridad del ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando visitó el país en el 2016, ocasión en la que se trasladó con un Cadillac One y el Cadillac Two. En el caso del presidente norteamericano, contaba con rodados blindados al extremo, con ventanas de 15 centímetros de espesor, y hasta llevó en el baúl una reserva de sangre del tipo y factor del mandatario.

Desde Casa Rosada informaron que Macri utiliza la nueva adquisición desde hace dos semanas, y que el nuevo vehículo será empleado especialmente en las visitas que hace el mandatario al Conurbano.

Fuente: Infobae.