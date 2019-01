Luego de tres años de mandato, Mauricio Macri tiene previsto visitar por primera vez Santa Cruz, la provincia gobernada por Alicia Kirchner, el último bastión K.

Aunque todavía no está cerrada la fecha exacta, el desembarco se daría dentro de dos semanas, antes del viaje que el mandatario hará a Brasilia para reunirse con el flamante presidente Jair Bolsonaro.

El día tentativo es el lunes 14 de enero. Allí llegará directo desde Villa La Angostura. Y, luego, la idea es que siga viaje rumbo a Tierra del Fuego, la otra provincia que Macri no visitó como jefe de Estado. Si finalmente no se da ese día, la visita se realizará a la vuelta de Brasil. “Pero la decisión ya está tomada”, confirmaron en Casa Rosada. En efecto, este jueves, el mandatario acordó con los suyos aprovechar su estadía en el Sur. Resta definir la ciudad a la que irá y la agenda qué desarrollará el mandatario.

“He batido todos los récords de un presidente que ha visitado todas las provincias argentinas, excepto una, a la que no he podido ir”, había dicho Macri, meses atrás.

Es que el caso de Santa Cruz es simbólico: el mandatario no fue ni siquiera durante la campaña presidencial de 2015: en aquel momento, con los K en el poder, esa travesía asomaba complicada para el macrismo.

Aunque, para no dar muestras de debilidad, Macri argumentaba una cuestión de espacio en su agenda: “La verdad es que es el único distrito al que no fuimos. Estuve a punto de ir a apoyarlo a (Eduardo) Costa, pero la verdad es que no nos dio, el país es muy grande”, se había excusado Macri en aquella campaña.

“Ir a Santa Cruz siempre fue complejo. Nos hubiera gustado ir antes, Ahora creemos que es un buen momento”, explicaron fuentes oficiales a Clarín. Tanto que en los próximos días se dará aviso a Alicia Kirchner para invitarla a sumarse a la actividad que, como sucede cuando Macri viaja al Interior del país, trazan entre el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Lo mismo harán con Rosada Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, el otro distrito que aún le resta visitar a Macri.