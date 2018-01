Macri y Macron seguirán negociando el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Los presidente de Argentina y Francia, Mauricio Macri y Emmanuel Macron se reunieron alrededor de una hora en el Palacio Elíseo. Luego de dicho encuentro brindaron una conferencia de prensa donde expresaron sus intenciones de continuar con las conversaciones la próxima semana en Bélgica, entre representantes de ambas naciones. Lo más esperado, el anuncio sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, finalmente no se concretó, pero las negociaciones siguen en pie.

“Es una oportunidad para ambas regiones, no la podemos desperdiciar”, insistió Macri durante la rueda de prensa, ante la atenta mirada de su par francés. En su discurso, Macri además le reclamó a Macron que el vínculo entre ambos países se transforme en “oportunidades concretas de desarrollo en el comercio”, a la vez que lo llamó a “darle un salto a la integración” entre ambos bloques regionales”. Por último, el líder del PRO agradeció a Macron la ayuda prestada por Francia en el operativo de búsqueda del submarino ARA San Juan y el apoyo de Francia a la postulación de la Argentina para ingresar a la OCDE.

Si bien ni Macri ni Macron pueden hablar en nombre del Mercosur o la Unión Europea, con las negociaciones tan avanzadas, y cuando quedan pocos detalles por definir para cerrar el acuerdo, la reunión de hoy era clave para el futuro de las conversaciones.

Así lo había afirmado Macri ayer, cuando en Davos destacó que “estamos cerca de sellar el acuerdo. Mañana (por hoy) me reúno con el presidente Macron y espero que me dé buenas noticias. Se me ha dicho que tenemos un escollo en el tema de la agricultura, esperemos encontrar una solución a eso”. En ese sentido, desde Presidencia confirmaron a Infobae que si bien se esperaba avanzar en las negociaciones, no había expectativas reales de finalizar el acuerdo hoy porque eso lo deben hacer los bloques.

En esa línea, desde Casa Rosada se mostraron optimistas en la continuidad de las conversaciones ya que Macron habría ordenado solicitó a sus equipos técnicos que resuelvan distintas cuestiones para avanzar en ese sentido.

Es que tal como trascendió en las últimas semanas, el principal escollo a la hora de terminar de cerrar el acuerdo entre los bloques de países es la reticencia de Francia a que los productores agrícolas y ganaderos de ese país tengan que empezar a competir con productos sudamericanos, lo que podría impactar en la economía francesa de forma directa.

La preocupación de los productores franceses, que tienen apoyo del Estado para que sus productos sean más competitivos, gira en torno al ingreso de carne argentina y brasileña a Europa, y las formas en las que eso podría dañar el mercado interno francés y poner en peligro el futuro de una industria clave para la economía gala. En esa línea, otro detalle clave es la cuota de productos agrícolas y ganaderos que Francia y la UE están dispuestos a dejar ingresar al continente.

Si bien todavía no se llegó a un acuerdo, fuentes de Presidencia confirmaron que las negociaciones continuarán la semana que viene Bruselas, capital de Bélgica y sede del parlamento de la Unión Europea. Allí se reunirán representantes de ambos bloques para continuar con las conversaciones.

Aunque los mandatarios no llegaron a un acuerdo, las negociaciones no afectaron la relación entre Macri y Macron, ya que tras la reunión y la conferencia de prensa, los presidentes, junto a las primeras damas Juliana Awada y Brigitte Macron, cenarán todos juntos en el reconocido restaurante parisino Guy Savoy, distinguido en tres oportunidades con la estrella Michelin.

Fuente: Infobae