El mal momento que le toca vivir a Tinelli y del que nadie habla

“En noviembre préndete a El Trece… llega el Aquadance a ShowMatch, el ritmo más esperado”. Durante varios días el canal promocionó en su pantalla, como la principal atracción del mes, la competencia en la que los participantes del “Bailando” hacen sus coreografías en piletas instaladas en el estudio del programa. Es sin lugar a dudas lo más espectacular desde lo visual y por el esfuerzo de producción que tiene el ciclo de Marcelo Tinelli (57), lo que más rindió en términos de rating y en elogios del público en los últimos años del certamen. Sin embargo, el conductor sorprendió en las últimas horas con un anuncio: “Hemos decidido cancelar la realización del #Aquadance este año en el Bailando 2017”.

El mensaje, simple pero contundente, es apenas una muestra de lo que sucede en Ideas del Sur y el riesgo de lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días. ¿Se termina ShowMatch, el programa insignia de El Trece y el más exitoso de la televisión en los últimos años?, ¿qué pasará con Ideas del Sur?

Hoy Tinelli está encerrado en una guerra política-económica que, termine como termine, dejará secuelas. La historia se remonta a noviembre de 2013, cuando el conductor finalizaba el año sabático que se había tomado en la pantalla de El Trece. En ese entonces el Grupo Indalo, cuyo titular era Cristóbal López, adquirió el 51% de las acciones de Ideas del Sur. El grupo Clarín, que tenía el 31% de la productora, no quiso ser socio y decidió venderle su parte y salir del negocio. De esta manera López se quedaba con el 81% y Tinelli mantenía un 19% y la presidencia de Ideas. En abril del año pasado, ya con Mauricio Macri de presidente, el conductor de ShowMatch se desprendió de su parte, vendiéndosela al accionista mayoritario. A partir de allí quedaba simplemente como un animador contratado.

Sin embargo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, comenzó a exigirle a Indalo el pago de una deuda de 8 mil millones de pesos por un dinero que retuvo durante el kirchnerismo de un impuesto a la transferencia de los combustibles de su empresa Oil. Por este motivo, en julio de 2016, el juez Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de López, Fabián de Souza (CEO) y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo. A partir de ese momento los propietarios intentaron ingresar en una moratoria impositiva y, ante la negativa de la AFIP, comenzaron a buscar un comprador para las empresas.

A mediados de este año surgió el nombre del Grupo Terranova como posible comprador, al menos de los medios de comunicación de Indalo. Sin embargo la operación finalmente no se concretó. Semanas después, el fondo de inversión OP Investments, radicado en los Estados Unidos y representado en la Argentina por Santiago Dellatorre y Damián Burgio, anunciaba que había adquirido la totalidad de las acciones del grupo.

La noticia encendió las alarmas de Marcelo Tinelli, quien a través de la pantalla de El Trece y sobre todo desde su cuenta de Twitter, comenzó a protestar por la deuda impaga que Ideas del Sur tiene con él y con parte del staff de su programa.

“Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual. ¿La justicia y la AFIP aprobarán la venta de acciones de Indalo a este grupo OP, de unos señores Rosner, Burgio y Dellatorre? Qué loco que antes era duramente criticada la venta del Grupo Indalo y ahora, con este fondo OP, prácticamente desconocido, guarden silencio”, escribió Tinelli en Twitter.

Luego posteó la foto de Ignacio Rosner, quien estaría detrás del Grupo OP: “Este señor es Rosner, la cara visible de un fondo no muy conocido, que dicen adquirió sin due diligence, el Grupo Indalo. ¿Alguien lo avala?”, preguntó en la misma red social.

La queja tiene una razón de peso: el conductor asegura en privado que Indalo nunca le pagó el 19% de las acciones que vendió en 2016 ni tampoco varios sueldos de este año. La cifra es millonaria y en dólares. ¿20 millones? ¿40 millones? ¿Más? El número exacto solo lo saben ellos.

Jorge Rial (56) contó hace algunos días que los compradores de Indalo habían puesto a Tinelli contra la espada y la pared: “O aceptás el pago, como te queremos pagar, o te ponés a la cola a la hora de que hagamos una convocatoria de acreedores o una quiebra. Es más, si te apurás y aceptás ahora, y te ponés ahora en la cola, tal vez puedas rescatar algo del dinero que te debemos”. El riesgo de no aceptar sería perder su dinero y, en caso de quebrar Ideas del Sur, sentirse responsable por la pérdida de trabajo de más de 300 empleados que se desempeñan, desde hace varios años, en la productora que él creó hace más de dos décadas.

En las últimas horas el juez Ercolini rechazó, en principio, la compra de Indalo por parte de OP Investment, a pesar de que Dellatorre y Burgio ya habrían asumido en la presidencia de los directorios de dichas compañías. Mientras tanto desde Ideas del Sur y los medios de comunicación del grupo les responden a los proveedores que los pagos están suspendidos. “Debido al cambio accionario que es de público conocimiento, por el momento no tenemos firma para emitir pagos, hasta tanto se definan las nuevas autoridades”, dicen los mails que envían desde la oficina de administración.

La decisión del juez federal de no aprobar la venta es una buena y a la vez mala noticia para Tinelli. Los aún dueños de Ideas del Sur le deben mucho dinero y no tienen intenciones de pagarle, los interesados en la compra ya le expresaron que si no acepta el plan que le ofrecen, mandan a la productora a la quiebra. Recuperar su antigua empresa, sin dinero y endeudada, ya no es una opción para el conductor, que espera un salvataje milagroso que por ahora parece que no llegará.

Esta noche Marcelo debe salir al aire y gritar “Buenas noches, América”. A su derecha estará como siempre el jurado del certamen de baile, que tampoco cobraba desde agosto –se dice que en estas horas se emitieron los cheques con retraso- pero que lo apoya para que el programa pueda salir al aire. El problema es que la falta de pago ya empezó a sentirse en la producción misma del ciclo.

Recientemente Fabián Doman (53) contó por Twitter detalles de la situación que se vive en el seno del Bailando: “Los proveedores de ShowMatch cansados por la falta de pagos con los de recursos técnicos de cámaras y los de las pantallas” y “Más info: anoche la producción de ShowMatch no tenía caja chica y a Consuelo Pepino se le consiguió alojamiento a último momento”.

Pero atención, los conductores y panelistas de Este es el show y La previa del show, los otros programas de la productora, cuentan off the record que también sienten los atrasos en los pagos. Y, a pesar de que esperan que la solución llegue rápido, también estarán firmes en sus puestos en apoyo a Tinelli y a la producción.

“Mañana vence la prórroga que nos dio la Asociación Argentina de Actores para que paguemos el dinero de participantes, bailarines y coaches y nadie sabe qué pasará”, le contó una fuente de Ideas del Sur a Teleshow. Además explicó que no se trata de un tema de presupuesto porque este año, la producción se ajustó a lo estipulado y, además, las renuncias que hubo de algunos famosos en mitad del certamen permitió que se gastara menos de lo pautado. “Incluso nos ajustamos a lo que pidieron a principios de año, hicimos un programa bien local, sin figuras internacionales ni costos extras”.

El problema, aclaró, está en el día a día. “Se nos está por vencer el acuerdo con los taxis para trasladar a todos y no sabemos si se renovará, no tenemos dinero para pagar hoteles a los que vienen del interior, si hay que comprar telas para vestuario, no contamos con caja chica, la verdad es que nos manejamos como podemos”.

La misma fuente dijo que “todo el mundo en la productora sigue trabajando de la misma manera pero hay un clima raro, porque nadie sabe

quién es el dueño ni qué pasará mañana”. Los proveedores, según contó, “siguen suministrando todo porque quieren mantener el vínculo que tienen desde hace años con Tinelli y no se quieren bajar de este ‘tanque’ que es ShowMatch, pero poco a poco te van diciendo que si bien bancan, necesitan la plata para pagarles a sus empleados”.

Finalmente contó que desde la producción y la parte artística están manteniendo la dinámica que tuvieron durante todo el año, pensando en el día a día, y sin saber qué pasará mañana. “Marcelo sigue pensando proyectos para el año que viene, pero el tema del conflicto siempre sale, él es muy irónico, como cuando está frente a la cámara”.

Hoy se sabe que el esperado Aquadance no será parte del Bailando 2017. Pero ante el presente panorama, ni siquiera se puede asegurar que el programa llegue a fin de año, como estaba previsto. De ser así, será solo por la voluntad del conductor y el resto de su staff, que le pondrá el hombro para lo que falte. ¿El 2018? Nooo, para el 2018 aún falta un siglo.