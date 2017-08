Manifestantes reclamaron que avancen las causas por corrupción

Bajo el lema “Sin Justicia no hay República”, miles de personas se concentraron en el palacio de Tribunales para pedir por el avance de las causas judiciales que investigan presuntos actos de corrupción de integrantes de la administración de Cristina Kirchner.

“Marcha de las velas por la Justicia! Que la luz de la verdad ilumine el entendimiento de los jueces” fue otra de las consignas que convocó a esta marcha, que se realizó un mes y medio después de la movilización a los tribunales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro.

Además de la que se llevó a cabo en la Ciudad, la marcha contra la corrupción tiene sus réplicas en distintos puntos del país como Mar del Plata, La Plata, Rosario, Salta, Tucumán, Mendoza, Jujuy y Córdoba.

Entre los oradores estuvieron la ensayista e investigadora Diana Cohen Agrest y Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la Tragedia de Once.

En su discurso, Menghini enumeró las “situaciones de tragedia que este pueblo tuvo que vivir. La masacre impune de la AMIA, la de la Embajada de Israel, la de Cromañon, todas masacres que son herida tras herida”.

“No estamos pidiendo ninguna otra cosa que una Justicia sana, que trabaje, rápida, que falle con los ojos vendados. No hay que tenerle miedo señores jueces a los que pedimos en paz, a los que pedimos justicia. Hay que tenerles miedo a los que vulneran la Justicia sistemáticamente”, agregó el padre una de las 52 personas que perdieron su vida en la Tragedia de Once.

Menghini además dijo que “los días pasan y sabemos que la corrupción mata, pero no mata solo la corrupción, nuestros hermanos que nos precedieron en el dolor (en referencia a Cromañón), tuvieron que esperar 11 años hasta que la Cámara de Casación determinara que los responsables estuvieran tras la rejas. Desde 2004 hasta hoy, 13 años, cada cuatro meses murió un papá, una mamá o un sobreviviente de Cromañón. No es solo que la corrupción no mata, la impunidad mata, la Justicia lerda mata”.

Fuente: Infobae