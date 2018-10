Marcos Peña aseguró que el Gobierno “está ordenando la economía”

El jefe de Gabinete Marcos Peña brindó en la Cámara de Diputados el sexto informe de gestión en lo que va del año, con foco en la situación general de la economía y el proyecto de Presupuesto 2019, en medio de la negociación con los gobernadores.

El funcionario asistió al Parlamento por primera vez desde que el presidente Macri decidió reducir la cantidad de ministerios a diez, y respondió consultas relacionadas al Presupuesto 2019, la seguridad, el déficit primario, el déficit financiero, el tipo de cambio promedio, la variación del PBI, y la inflación IPC nacional.

Respecto de la cotización del dólar prevista en el Presupuesto 2019, Peña dijo que “la zona de no intervención cambiaria (entre $34 y $44) que hemos propuesto en nuestra actual política monetaria no fija un precio futuro, sino justamente una zona donde no interviene el Banco Central, con lo cual es un error pronosticar en base al valor superior de ese número. Estamos seguros que el régimen de tipo de cambio flotante es lo que nos permite absorber estos shocks”.