Mauricio Macri: “La calidad educativa no es la que necesitamos”

En Corriente, el presidente Mauricio Macri inauguró el ciclo lectivo 2018. Esta provincia es una de las siete que no se adhirió al paro docente.

En pleno acto realizado en la Escuela Primaria N° 984 de Bella Vista, el primer mandatario expresó una crítica sobre la medida de fuerza de los docentes: “Argentina está con problemas graves porque la calidad educativa no es la que necesitamos“.

“Una de las cosas que más me dolió compartir fueron los resultados de las pruebas Aprender, que demostraron que estamos con problemas graves, porque la calidad no es la que necesitamos, y los chicos no van a tener las herramientas para enfrentar las demandas y desafíos del siglo XXI”, expresó Macri.

Sin embargo, el presidente planteó como se mejora esta situación y dijo que “la solución no es esconder esos resultados, como ha pasado muchos años”, ya que “no le tenemos que temer a la verdad” porque “si enfrentamos el problema, lo vamos a poder resolver juntos”.

Además, remarcó que no habría educación en el país si los maestros “no pusiesen el amor que ponen, la generosidad, la cercanía y el cuidado” en su tarea.

Las clases en las provincias

El inicio del ciclo fue disparar a lo largo del territorio nacional. Sólo en siete provincias San Juan, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y San Luis se llegó a acuerdos con los sindicatos y prometieron una baja adhesión a la medida de fuerza.

FUENTE: CLARÍN