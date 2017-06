Mauricio Macri: “No me preocupa que se presente Cristina Kirchner”

Mauricio Macri opinó sobre la posible candidatura de la ex Jefa de Estado a las elecciones legislativas “Cristina Kirchner tiene todo su derecho (a presentarse), no me preocupa. Ella expresa un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la Argentina”.

Además, responsabilizó a Cristina Kirchner de “no invertir en energía, infraestructura, no cuidar moneda, y que la inflación haya vuelto a afectar a los trabajadores. Todas esas cosas han sido muy malas, son las que estamos intentando corregir, porque nos dejaron un país muy dañado”.

Estas declaraciones las realizó en una conferencia de prensa en Corrientes y se mostró confiado de cara a las elecciones: “Lo que pasó en esta provincia (el reciente triunfo de Cambiemos en la ciudad capital) se va a repetir en el país, el cambio en serio va a ganar en octubre”, afirmó Macri.

El Presidente, además, comparó la lucha contra la corrupción en Brasil y en la Argentina, a partir del caso conocido como Lava Jato, y cuestionó la “lentitud” de la justicia nacional en torno al tema.”Miro con preocupación lo que pasa en Brasil, pero convencido de que de este proceso Brasil sale fortalecido. Brasil ha encarado a fondo, de raíz, la lucha contra la corrupción, algo que hemos comenzado en la Argentina pero que a veces la lentitud que vemos en la justicia nos hace sentir que no avanza como debería avanzar”, sostuvo el jefe de Estado.

Durante la conferencia de prensa, también el primer mandatario opinó sobre Venezuela y aseguró que “el pueblo venezolano vive un flagelo, un gobierno que se ha transformado en una dictadura”, y volvió a reclamar la “libertad de los presos políticos y el llamado a elecciones” generales en el país caribeño.