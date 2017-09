Miguel del Sel fue inhabilitado para ejercer cargos públicos

Miguel Del Sel fue inhabilitado por un período de seis meses para ejercer cargos públicos y presentarse como candidato. La medida fue dictada por el juez federal Reinaldo Rodríguez. Éste argumentó que el balance presentado en 2012 “impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña”.

La medida no solo alcanza al ex candidato a gobernador de Santa Fe, sino que también afecta a Norberto Principato, ex tesorero del partido, y a Diego Barreto, intendente de la localidad de Funes.

El juez Rodríguez aseguró que los tres dirigentes del PRO omitieron informar partidas pendientes de cobro que provenían de aportes públicos del año 2011. También, aportes públicos para boletas de diputados generales, aportes por diferencia de Campaña Diputados Primario y una lista de aportes privados.