Milagro Sala desde la cárcel: “Atropellaron mi dignidad”

La dirigente jujeña Milagro Sala fue trasladada este sábado al penal de Alto Comedero para continuar con la prisión preventiva y desde allí publicó una carta que fue difundida a través de las redes sociales.

“Compañeros”, escribió Sala, “una vez más me atropellaron mi dignidad, violaron mis derechos. Qué injusto que es que en Jujuy no exista la Justicia verdadera ni la democracia”, denunció la dirigente de la organización Tupac Amaru.

“Cómo me gustaría que alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo. Parece un mal sueño del que no puedo despertar. Les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino”, expresó antes de firmar “Milagro Sala. Presa política. Jujuy”.

Carta de Milagro Sala pic.twitter.com/QeK8Qwc8Ty — Prensa Tupac (@PrensaTupac) 14 de octubre de 2017

Sala se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria pero fue trasladada de nuevo a Alto Comedero sin aviso previo este sábado a las 7 de la mañana por orden del juez Pablo Pullen Llermanos debido a “incumplimientos” en la condiciones de su encierro.

NOTA RELACIONADA:

FUENTE: MINUTO UNO