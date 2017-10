Milagro Sala dijo que no se encuentra “nada bien” de salud

Milagro Sala brindó declaraciones televisivas a una semana de que se hiciera efectivo su traslado a la cárcel, luego de 45 días con prisión domiciliaria. Allí, habló de su salud y dijo que no se encuentra “nada bien”. “Estoy en una situación de hábeas corpus para que me puedan internar, me duele mucho la cabeza, tengo problema de colon irritable…tengo lastimado el brazo, me hicieron 5 puntos por dentro y 4 por fuera de la herida”, detalló en diálogo con C5N.

La dirigente se autolesionó en el penal de Alto Comedero luego de que le notificaran que el juez de Control nº 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, le rechazaba un recurso de hábeas corpus. El mismo era para que cese de manera inmediata su alojamiento en ese recinto. Tras esa decisión, le dio un golpe de puño a un vidrio, lo que le provocó una herida. Fue suturada con 5 puntos en la parte profunda, y otros 4 en el antebrazo, tal como ella explicó.

Además, la dirigente de la Tupac Amaru hizo referencia al caso de Santiago Maldonado. Apoyó la teoría de que el cadáver haya sido “plantado”. Es muy grosero lo que está haciendo este gobierno que dice que está en democracia y no lo está por hacer desaparecer compañeros, y tener presos políticos. Es algo que no tiene explicación”, argumentó.

Fuente: TN.