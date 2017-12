Mirá las polémicas frases de Carrió en Diputados

En la sesión especial en la que se iba a tratar la reforma previsional, la diputada Elisa Carrió tuvo un gran protagonismo.

En la violenta y escandalosa sesión, Carrió dijo varias frases que fueron clave para que no se realice la jornada. Además, hizo referencia al aparato represivo montado en los alrededores del Congreso por la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Las frases:

1) “Tengan cuidado los diputados de la oposición de no atropellar a las fuerzas del orden”.

2) “No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar. Pueden ponerlos sin uniformes, tanta ostentación de la fuerza no es buena”.

3) “Quédense tranquilos, los violentos no van a poder con nosotros. Con la no violencia, la ley justa y sin perdida para los jubilados se solucionará en el próximo tiempo”.

4) “Nosotros no vamos a contestar su violencia con nuestra violencia”.

5) “Lo hemos planteado (desde el oficialismo parlamentario). Se va a aplicar. Ya lo hemos negociado. Si no, no me hubiera sentado en la banca”

6) “Pido que levanten esta sesión escandalosa”. “Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, la vamos a ganar”.

Fuente: Perfil.