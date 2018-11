Moyano: “Es una vergüenza que Macri se esté ocupando de un partido de fútbol”

En medio de la polémica por la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, Pablo Moyano aseguró que “es una vergüenza que el Presidente se esté ocupando de un partido de fútbol en lugar del desastre económico que está llevando a millones de argentinos a la extrema pobreza”.

“Los que se pondrán contentos son el MTA, el triunvirato de Macri, Tapia y Angelici. Los trabajadores cuando le sigan llegando los impuestos y los tarifazos no creo que se alegren mucho”., agregó el secretario adjunto del gremio de Camioneros, en declaraciones a Radio 10.

Sobre el paro de la CGT el hijo de Hugo Moyano dijo que “nunca creí que la CGT tuviera la decisión política de llevar adelante la continuidad del plan de lucha que comenzó el 25 de septiembre con el último paro general, donde las dos CTA y el Frente Sindical movilizamos a Plaza de Mayo”.

Además manifestó que “todo lo que ha pedido la CGT lamentablemente el Gobierno no lo ha escuchado y Durán Barba sigue manejando su agenda”.

“Este es un Gobierno que no les interesa y desprecian a los trabajadores sino no se pueden encaprichar y llevar adelante estas medidas en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores”.

En ese sentido dijo que “hace dos años y medio que no hablamos con Triaca ni otro funcionario del Gobierno”.

En relación a la causa judicial que lo involucra Pablo señaló que “hay un periodista que permanentemente presionó a los fiscales para que me detuvieron. Me presenté, no me iba a escapar. Tenía que estar frente al fiscal para que me diga en qué participé ilícitamente en Independiente”.

“Me acusaban de extorsionar a jugadores, directores técnicos y dirigentes. Después era por la recaudación de los puestos de choripanes, de los trapitos y la reventa de entradas. Quedó demostrado que no tengo nada que ver y nuestro abogado ya presentó la nulidad de la causa porque no se sabe si es un cuento de terror o una película de comedia, agregó.

Fuente: Minuto Uno