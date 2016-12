Un muerto y más de 400 evacuados a raíz de un temporal

Se trata de los partidos de Pergamino, Ramallo, Colón, Arrecifes, Rojas, Salto, San Nicolás, Florentino Ameghino, General Villegas, Baradero y San Antonio de Areco, que en las últimas 24 horas registraron la caída de más de 200 milímetros de una lluvia que inundó calles, viviendas y caminos rurales, además de causar el corte de tramos de las rutas 8, 9, 31 y 188, informaron autoridades de esos municipios a Télam.

El partido de Pergamino fue el distrito más afectado a raíz de la caída de 220 milímetros que causaron el desborde del arroyo homónimo y la evacuación de unos 300 vecinos, precisó el intendente de ese distrito, Javier Martínez.

Los barrios afectados son el Jorge Newbery, José Hernández y Belgrano, mientras que el agua provocó el corte de varios tramos de la ruta 8.

En tanto, en la ciudad de Ramallo cayeron 200 milímetros de agua en las últimas 24 horas y una persona murió luego de que el auto en el que viajaba se despistara y cayera a un canal.

“El accidente fue a las 3.40 de la mañana, fue un despiste pero no podemos entrar a trabajar hasta que no baje el agua. Despistó por imprudencia del conductor, porque estaba cortada la ruta. Lo que sabemos es que hay víctimas pero no la cantidad”, dijo una fuente de Bomberos Voluntarios de Ramalllo a Télam.

Sin embargo, alrededor del mediodía personal de policía pudo sacar el auto del canal y en su interior encontró a una víctima fatal, un hombre de 65 años oriundo de San Nicolás, precisó a Télam una fuente policial.

En el partido de Arrecifes cayeron 200 milímetros y unas 150 personas debieron ser evacuados luego de que el río homónimo “alcanzara una altura de 7,70 metros”, confirmó a Télam el bombero Cristian Fontana.

“La crecida se debe al agua que baja de Pergamino y Colón, donde, al igual que en este partido, se registró un intenso temporal de lluvia”, explicó.

En el distrito bonaerense de Colón cayeron 260 milímetros en las últimas 24 horas y desbordó un lago artificial, por lo que varias familias debieron autoevacuarse, informó por su parte Daniel Francescágneli, jefe del Cuartel de Bomberos de esa localidad.

En tanto, el partido de Salto está en alerta ante el posible desborde del río que le da nombre, cuyo caudal “está creciendo por el ingreso de agua desde localidades aledañas como consecuencia de las copiosas lluvias”, afirmó a Télam el jefe de prensa del municipio, Julián Ainora.

“Tenemos el río Salto en crecida, ya que su altura normal es de dos metros y en estos momentos está en cinco metros. Se espera que en las próximas horas siga creciendo por el ingreso de agua desde Colón y Rojas”, apuntó.

En el partido de General Villegas, que está afectado por inundaciones desde octubre último, se registró también un fuerte temporal que afectó a tres localidades y anegó los caminos rurales, que sólo se pueden transitar con camionetas cuatro por cuatro, se informó oficialmente.

Las localidades afectadas son Santa Regina y Charlone, donde cayeron 140 y 120 milímetros de agua respectivamente y en las que se trabaja con bombas para desagotar las calles. En la localidad de Piedritas, en tanto, cayeron 130 milímetros de agua y hubo una filtración en las defensas del pueblo, que ya fue reparada.

En el distrito de Rojas, la caída de 200 milímetros provocó el corte de tramos de las rutas 31 y la 188 -que conecta con Pergamino-, donde hay al menos 50 centímetros de agua sobre la calzada.

En el partido de San Nicolás cayeron 120 milímetros, no hay evacuados pero el río homónimo está en 2,66 metros, con su caudal creciendo y también está cortada la ruta 9 en el tramo que la une a Ramallo y la ruta 188.

En el partido de Florentino Ameghino se registró un temporal con vientos de hasta 96 kilómetros, y si bien el agua complicó la circulación por las calles y dejó sin luz a la localidad de Blaquier, no se registraron evacuados, informó el intendente del distrito, Calixto Tellechea, a Télam.