Mujeres argentinas se suman a la campaña en contra de la depilación

La sueca Arvida Byström es famosa por no depilarse. Mostró sus piernas peludas en una campaña para Adidas que fue aplaudida por muchos pero también recibió duras críticas. Esta activista de 25 años –que busca romper con los estereotipos de género– es una estrella de Instagram y parece inspirar a muchas jóvenes en las redes sociales para sumarse a la movida antidepilación, que también tiene seguidoras en la Argentina.

Por comodidad, por ideología y hasta como manifestación artística, cada vez más chicas le dicen “no” a esta dolorosa costumbre femenina. Bajo las etiquetas #Unshaved o #Sindepilar, muestran en Instagram sus axilas, piernas y cavados al natural. También la cuenta “thenaturalrevolution” ofrece una galería de fotos de quienes le huyen a la cera. Su lema: “Que la depilación sea opcional, no obligatoria”.

The forever stunning @boobs_are_better_than_drugss #hairyarmpits #hairygirls #hairypits #hairywomen #hairypitsclub #hairyarmpitgirls #hairy #unshaven #bodyhair #bodyhairdontcare #bodypositive #browngirl Una publicación compartida de Natural Revolution (@thenaturalrevolution) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 9:18 PDT

Como sucede con todas las tendencias, las famosas no son ajenas. En alguna oportunidad conocimos los pelos de Demi Moore, Julia Roberts, Beyoncé, Madonna, y Miley Cyrus, entre otras celebridades. Una de las últimas en sumarse fue la gurú del fitness Morgan Mikenas, que mostró –también en Instagram– cómo quedan sus piernas tras un año sin maquinitas.

“Desde chicas se nos dice que tenemos que estar depiladas, hagamos lo que hagamos. Pero cuando las mujeres se encuentran con la verdad –que son libres y pueden hacer con su cuerpo lo que quieren– algunas deciden que no quieren depilarse. También creemos que la elección es un acto revolucionario: es pararse, enfrentarse y decirle que no a los estándares de belleza y las imposiciones de la sociedad”, opina Camila Papa, integrante de AnyBody Argentina, sede de un movimiento global que lucha contra la cosificación de las mujeres.

¿Por qué muchas lo exhiben en las redes sociales? “Mostrarlo es una parte más de esta revolución. Lo que se muestra cuando se publican este tipo de fotos es nada más ni nada menos que el estado natural de la mujer. Las mujeres tenemos pelo en todos lados y eso es lo natural, ¿por qué entonces se le tiene tanto asco?”, indaga Camila. Y subraya: “el mensaje que se quiere transmitir en las redes es naturalidad y libertad”.

“Es un tema que me atraviesa a mí como artista y como persona. Es importante que se hable de esto y se cuestione la violencia con la cual se trata a las mujeres que no cumplen con los estándares”, dijo la porteña Virginia Lev (27). Como fotógrafa, hizo autorretratos donde muestra sus pelos. Como cantante, en la banda Los Novios, tiene una canción que cuestiona los estándares de belleza impuestos, entre ellos la depilación.

La decisión fue gradual. “Siempre tuve problemas de piel y depilarme no me hacía bien. Desde el día uno que empecé a depilarme fue por el colegio, por mis compañeritos. Lo sentía como algo forzado y siempre me depilé lo estrictamente necesario”, dice. A los 18 años empezó a dejarlo. “Fue algo mío. Al principio me costó. Iba a la facultad y me miraban las piernas con cara de horror, tanto las chicas como los chicos, pero más que nada los varones. Era una mirada de desaprobación”, recuerda. Hasta que empezó a rodearse de gente –incluida su pareja actual y la anterior– que la acepta tal como es.

En su cuenta de Facebook, compartió varias fotos donde muestra sus axilas. “Lo empecé a tomar como una manifestación mía de mis ideales, ahora es como que me gusta, me ayuda a mostrar un mensaje. Soy una persona feminista y estoy a favor de la descolonización del cuerpo de la mujer. La mujer está mucho más presionada que los varones. En mi vida diaria lucho contra esto”, concluye.

“Hubo un proceso en el que empecé a hacer un poco lo que me daba la gana con mi cuerpo. Me di cuenta de que cuando me depilaba obligatoriamente era por los demás y no por mí”, cuenta Cherry Vecchio (25), otra argentina que se animó al cambio. En la actualidad todavía se depila –“a veces, sobre todo en verano”– pero la diferencia es en que lo hace cuando realmente tiene ganas. “Es muy cómodo no estar pendiente de los pelos”, sostiene.

“Soy muy fan de las redes sociales y los pelos muchas veces están ahí, así que obviamente forman parte de las fotos”, cuenta Cherry. En su rol de modelo, mostró sus axilas en la campaña de la marca de lencería Metanoia, que incluyó diversidad de cuerpos.

Reconoce que más de una vez la criticaron. “De más chica, me pasaba mucho en la playa o en el colegio. De grande, generalmente en redes sociales. De todos modos, la verdad es que he sufrido bastante poco por este asunto. En la calle, si no voy depilada, por lo primero que se me insultará será por ser gorda y no por no estar depilada”, señala la joven. Y remata: “depende de quién venga, respondo con indiferencia o con enojo”.

Desde AnyBody Argentina piden a los gritos que no haya un único canon de belleza. “El único que hay es el de la mujer blanca, alta, flaca y occidental. Y esa no es la única mujer que existe. De este canon se excluyen a las mujeres negras, morenas, latinas, orientales, bajas, gordas, e infinidad de cuerpos. Ahí también entran las mujeres que deciden no depilarse, son mujeres que no tienen representación”, señala Camila Papa. Y concluye: “no hay maneras distintas de ser bellas, porque la belleza va más allá de cuánto midas, cuánto peses, si te depilás o no. La belleza está en otras cosas”.

