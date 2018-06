Nahir Galarza: “Yo me defendí, él me estaba pegando”

Nahir, la joven de 19 años acusada de asesinar de dos balazos a su ex novio Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, aseguró que fue víctima de violencia de género en el marco de la última audiencia del juicio en su contra.

La joven, quebrada en llanto, se animó a detallar los terribles episodios de violencia que sufrió durante la relación que tuvo con la víctima fatal.

“Él me decía que era una zorra, una desesperada”, contó. Agregó: “Si yo le contestaba, se ponía más agresivo, me sacudía, me empujaba. Yo me defendí, le agarré el brazo cuando él me estaba pegando”.