Un nene de 2 años cayó por el hueco del ascensor y su padre se tiró para rescatarlo

Un dramático momento se vivió en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba luego de que un nene de dos años cayó por el hueco de un ascensor y su padre, desesperado, se tiró detrás para rescatarlo. El sanatorio informó que ambos están fuera de peligro.

Según la Policía, el nene estaba jugando cuando cayó al hueco aunque no sufrió muchas lesiones. El papá se arrojó por atrás y terminó con varias heridas, por lo que fue trasladado al Hospital San Roque. “Afortunadamente está fuera de peligro. Se encuentra bien, solo sufrió algunos moretones”, informó a Cadena 3 Estela Giménez de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) acerca del menor.

La mamá del pequeño contó a Radio Mitre cómo ocurrió el accidente: “Estábamos desayunando, y de repente él se fue a una ventanilla. Le dije ‘vamos a dar una vuelta’. Tocó la puerta, así cerrada como estaba, el ascensor se abrió y cayó. Empecé a los gritos, no sabía qué hacer de la desesperación”.

“Mi hijo tiene problemas en las cuerdas vocales, no pudo decir nada. No lo vi cómo cayó. Mi marido se tiró para sacarlo, y lo encontró sentado en el piso. Rogábamos que el ascensor ni subiera ni bajara; si no, iba a ser peor”, señaló la mujer.

Desde el Ministerio de Salud cordobés confirmaron que hubo un desperfecto, que se abrió el ascensor y que el niño cayó a un hueco, pero a un metro o metro y medio de distancia, y que su padre se lastimó el hombro cuando bajó a retirarlo de allí. Aclararon que el ascensor no es antiguo y cuenta con los mantenimientos adecuados y se hará una investigación para saber por qué se abrió antes de llegar a un piso, señalaron. “Fue un desperfecto técnico, pero el niño no cayó al vacío, ni su padre está gravemente lesionado por tirarse tras él”, negaron.