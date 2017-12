Un nene con cáncer cumplió su sueño de jurar la Bandera

Adriel Sebastián Mestre Merfa, de 9 años, finalmente cumplió este miércoles con su deseo. Cuando le faltaban sólo unas semanas para jurar la bandera junto a sus compañeros de cuarto grado de la escuela Don Bosco, en junio pasado, le detectaron leucemia y tuvo que dejar de asistir a clases para enfocarse en su tratamiento.

Ya recuperado, el jardín de su casa de Las Heras, en Mendoza, se convirtió en el escenario de la jura que fue acompañada por las autoridades de la DGE, su docente domiciliaria, familia y compañeritos.

“Quería jurar la bandera, porque sentía que era algo que me había quedado pendiente”, contó con alegría Adriel, elegantemente vestido con el uniforme y una flamante banda celeste y blanca. Acompañado de su mejor amigo Juan Pablo celebró que el año que viene podrán volver juntos a la escuela para comenzar quinto grado.

Todo marchaba como de costumbre para la familia Mestre Merfa, hasta que un día Mariela, mamá de Adriel, lo notó un poco pálido. Inmediatamente lo llevó a la pediatra quien le encomendó realizarle estudios completos. “Fuimos al Fleming, le hicieron los análisis y allí nos quedamos. Fue un viernes 9 de junio y a partir de entonces estuvimos internados 55 días”, recordó la madre. Ella reconoció que nunca se esperaron ese diagnóstico y que tuvieron que procesarlo a medida que avanzaban con el tratamiento.

Durante todo el proceso de escolarización en su casa, Adriel nunca olvidó que algún día iba a tener que jurar de la bandera. “Esa era su preocupación. Cuando quedamos internados, faltaba una semana para que empezaran para practicar para el desfile y el acto protocolar. En ese entonces él me dijo ‘mamá no nos podemos quedar, la seño me dijo que van a empezar las prácticas para jurar la bandera y no puedo faltar’”, expresó Mariela.

Fuente: Los Andes.