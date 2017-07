Netflix, Spotify y las demás plataformas digitales de servicios, en la mira de la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) quiere que las plataformas digitales que prestan servicios como Netflix y Spotify, entre otras, empiecen a pagar impuestos pero la implementación no será inmediata porque para que rindan tributos se necesita de una ley del Congreso.

“Está la intención de que Netflix y todas estos comercios entre comillas que no tienen domicilio fiscal paguen impuestos. Pero para esto tiene que haber una ley con un impuesto nuevo o que diga que tienen que pagar IVA porque hoy no les podés cobrar un adelanto a cuenta de obligaciones tributarias porque no pagan ningún impuesto. Tiene que haber un ley, se tiene que votar y se tiene que aprobar”, dijeron fuentes de la AFIP.

Las versiones que indicaban que Netflix, Spotify, Airbnb, UBER y demás plataformas iban a empezar a pagar impuestos comenzaron a raíz de las declaraciones del titular de la AFIP, Alberto Abad , en una conferencia en la provincia de Córdoba.

“Desaparece la intermediación, y el que junta a las dos puntas hace un gran negocio. El canal de cable que compite con este servicio paga impuestos, ¿por qué no una plataforma? Desde nuestra visión, el elemento que une todo esto es la desmaterialización de la base imponible. ¿Dónde le cobramos a Netflix? ¿Dónde le cobramos a UBER? ¿Dónde le cobramos a Airbnb? Esto tiene un impacto fundamental en el financiamiento de los países, y el financiamiento está asociado a la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó el titular del organismo de recaudación.

A fines de 2014, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires -entonces comandado por el hoy presidente Mauricio Macri- ganó la pulseada en la Justicia y le impuso a Netflix, Spotify y otras empresas que prestan servicios en el país, pero no pagan impuestos por estar radicadas en el exterior, un gravamen del 3% sobre el valor de compra de sus productos, como anticipo del pago de Ingresos Brutos. Rige desde febrero de 2015.

Sin embargo, a nivel nacional, primero tiene que haber un proyecto de algún legislador, una iniciativa del Poder Ejecutivo o que esto sea parte de la reforma impositiva. “La única forma de pagar menos impuestos es que más empresas paguen. No puede ser que los cines paguen impuestos y hoy Netflix que casi los reemplaza no”, agregaron desde la AFIP.

Fuente: La Nación