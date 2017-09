Nicolás Repetto entrevistó al hermano de Jones Huala encapuchado y desató la polémica

La apuesta de Telefe de poner al frente del noticiero del mediodía a un animador consagrado implicaba algún tipo de innovación en la historia del nuevo envío periodístico. Algo de eso se vio este lunes al mediodía en El Noticiero de la Gente.

Nicolás Repetto entrevistó en el piso a Fernando Jones Huala, hermano del detenido dirigente mapuche Facundo Jones Huala, en el marco del caso de Santiago Maldonado, quien desapareció tras un operativo de Gendarmería en Chubut. Lo curioso del reportaje fue que, en un momento, el ex conductor de Sábado Bus utilizó un pasamontaña, como los usan los manifestantes en los piquetes.

“¿Te puedo mostrar lo que uno ve desde Buenos Aires? Imaginate que yo el reportaje te lo hubiera hecho así. ¿Entendés?”, le dijo el animador.

“Vos venís a la noche, con tu señora. Tenés 60 años, venís con la chatita y ves un grupo de gente que tiene estas máscaras y corta la ruta con piedras. ¿El propósito es que le tengan miedo?”, le preguntó el conductor.

Inmediatamente, la imagen del conductor con la cara tapada comenzó a viralizarse en Twitter. Y en cuestión de minutos en la red social comenzaron a publicarse comentarios en contra de la actitud que tuvo Repetto con el entrevistado.

“Nicolás Repetto no pregunta dónde ésta MALDONADO. Cuestiona a los mapuches”, “De cuarta Nicolás Repetto. Realmente vomitivo. Disculpen la falta de ocurrencias pero es lo que hay”, “RT si Nicolás Repetto debe volver a tirar el corchito. Like si pensas que tenía frío”, “Nicolas Repetto volvió a la tele. Ahora se hace el piola haciendo notas encapuchado con un dirigente mapuche. Un payaso importante”, Nicolás Repetto quiso dejar en evidencia a los mapuches con un pasamontañas. Sí ellos son ridículos no es para imitarlos”, fueron algunos de los tantos comentarios publicados.

Fuente: Infobae.