No dejaron ingresar al colegio a una mujer por su corte de pelo

Una joven de 13 años de edad, de la provincia de Córdoba, denunció una situación a través de los medios de comunicación. Ocurre que no la dejaron entrar al establecimiento educativo al que asistía debido al corte de pelo que llevaba.

La institución es la escuela denominada Pías. Sus directivos no dejaron entrar a la estudiante debido a su pelo color azul. La misma, se lo había teñido en las vacaciones.

“Sí, me dijeron que no podía ir con el color artificial azul, me dijeron que lo tenía que llevar teñido de mi color al día siguiente”, contó.

Además, tiene rapado un costado de la cabeza por que en el colegio creen que eso también llamará mucho la atención.

El padre de la joven contó que desde la institución educativa no le informaron a través de ningún medio, tampoco le enviaron notificación alguna sobre lo ocurrido.

“Ellos dicen que el reglamento estaba escrito, que hubiera pensado antes de cortarse”, sostuvo el padre sobre la decisión que tomaron.

Tras este hecho, los padres piensan cambiar de colegio a la estudiante. “Empezamos los trámites para el pase a otra escuela a partir de hoy, porque esto fue ayer a la tarde, hoy empezamos el pase. Otros colegios nos han llamado para ofrecerme una solución”, finalizó el padre.

Fuente: La Voz.