No te pierdas al remisero cordobés que baila como John Travolta

El video de un remisero oriundo de Córdoba se hizo viral a través de las redes sociales debido a su particular baile. Es que Alejandro Sálica imita en plena calle a John Travolta.

El hombre venía manejando cuando, se desabrocha el cinturón, se baja del vehículo y comienza a desplegar su talento en la calle.

Algunos autos lo felicitan a los bocinazos. A Alejandro se lo ve disfrutar a pleno la canción “You´re the one that i want”, el clásico de la película Grease, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton John.

Un conductor radial de Córdoba fue el encargado de compartir el video que ya alcanzó más de 100 mil reproducciones y más de 2.000 me gusta.

Mirá el video:

¡Estoy buscando a este chofer buena onda de #Rapisur! 🤣 Zarpadoooo!!! Compartilo y ayudame!!!#EsViernesYElRemiseroLoSabe Posted by Edgar Moreno on Friday, December 22, 2017

Fuente: Telefé Noticias.