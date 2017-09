Para el obispado de San Rafael, la educación sexual “es un veneno”

Otra vez un miembro de la Iglesia se vio envuelto en una fuerte polémica por sus declaraciones. En esta oportunidad fue el vocero del Obispado de la ciudad mendocina de San Rafael, José Antonio Álvarez, quien apuntó contra la ley de educación sexual en las escuelas y el material que el Ministerio de Educación les da a los chicos en relación a ese tema. Para el sacerdote, hablar de sexo en las aulas “envenena” a los chicos y su único objetivo es “colonizarlos ideológicamente”.

Las increíbles declaraciones del cura se dieron luego de la conmemoración el lunes del Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana, al cumplirse cinco años de la desaparición de la adolescente Johana Chacón, en la localidad de Lavalle. En ese marco, se utilizaron los cuadernillos de Educación Sexual Integral oficiales para tratar el tema de la violencia de género. Y como son de uso obligatorio, los sectores más conservadores de la Iglesia pusieron el grito en el cielo y criticaron la ley.

“Hubo padres preocupados, que no querían mandar a sus hijos al colegio porque habían visto que el material con el que se iba a hacer la reflexión, escondía material dañino”, sostuvo Álvarez en diálogo con radio Nihuil. “Era propaganda de la ideología de género, que es contraria a la ley natural. La ideología de género es aquella que promueve que el sexo no es algo natural, sino una construcción posterior que cada uno toma como quiere. Eso es antinatural. En la naturaleza están los sexos, varón y mujer, lo demás no es natural”, remarcó.

Para justificar su postura, el vocero volvió a cuestionar los cuadernillos usados en la charla y según él, el tema sexual “estaba oculto detrás de una jornada de reflexión sobre la violencia familiar y abuso de los niños, que es un tema preocupante que debe ser tratado, pero no el pretexto para imponer otra cosa. Se debe hablar de que no debe haber violencia en la sociedad, menos en la familia, ni abusar de los niños, menores o mujeres, pero eso no tiene nada que ver con decir que la princesita quiere ser príncipe o el príncipe quiere ser princesa”. En ese sentido, agregó: “Con el pretexto de que se les va a informar, se los está colonizando ideológicamente”.

En un momento de la entrevista, la periodista le recordó al sacerdote que el uso de estos manuales son obligatorios porque así está estipulado en la Ley y al mismo tiempo, es un derecho de los alumnos. A Álvarez pareció no importarle este detalle y redobló la apuesta a pesar de la insistencia de la conductora.

“¿Lo tengo que aceptar porque está en la ley? Yo no lo acepto. Esos contenidos no tienen que estar en la escuela. Se puede hablar de acuerdo al orden natural, lo contrario es envenenar”, dijo el cura. Sin respuesta y viendo que la discusión no iba para ninguna parte, la periodista simplemente le agradeció la entrevista y lo saludó.

Fuente: Infobae.