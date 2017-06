Obligaban a su hijastro con Síndrome de Down a pedir limosna

Dos mujeres estarían siendo investigadas debido a que explotaban al hijo, con síndrome de down, de una de ellas a pedir limosna o vender golosinas. Si no lo hacía, lo amenazaban con no darle de comer.

Según la investigación, ambas mujeres “bajo amenazas de no darle de comer lo obligarían a pedir dinero o vender golosinas en la esquina de Cuzco y Juan B. Justo, seis días a la semana, de 8 a 21”.

El código penal establece que “serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados”.