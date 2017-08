Odebrecht admitió millonarias coimas

Las coimas por la obra del soterramiento de la línea de trenes que une la Capital con el oeste del GBA tuvieron un piso de 3,3 millones de dólares para funcionarios argentinos pero podrían haber llegado a 20 millones de la misma moneda. A los brasileños les habrían tocado 5 millones.

Los dos intermediarios más comprometidos, siempre de acuerdo con las revelaciones de los directivos de Odebrecht que “cantaron” para reducir sus penas, fueron el lobbista (y ex novio de Susana Giménez) Jorge “Corcho” Rodríguez y un Javier Sánchez Caballero, de la empresa Iecsa, que participó como socio de la firma brasileña en la obra. Ambos negaron previsiblemente las acusaciones.

Hasta hace unos meses, Iecsa pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Sin embargo, todo el proceso de coimas de Odebrecht, en esta y otras licitaciones como la ampliación de gasoductos y obras de Aysa, se dio durante el mandato de la antecesora de Macri, Cristina Kirchner.

La primera etapa de los sobornos ocurrió mientras Odebrecht no lideraba el consorcio de empresas que se quedaron con la obra del soterramiento. Ex ejecutivos de la firma brasileña acusaron a Iecsa de negociar los pagos ilegales con funcionarios y el entorno del ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Uno de los ex directivos de Odebrecht que se acogió a la delación premiada en Brasil (y confesó ante el juez Sergio Moro) fue Luiz Antonio Mameri. El ex número dos para América latina aseguró que Sánchez Caballero les avisó a los ejecutivos de la constructora brasileña que tenían que hacer “pagos indebidos” a medida que empezaron a cobrar por sus trabajos. Siempre según su relato, era lo acordado con los funcionarios de Planificación.

A partir de 2013 Odebrecht asumió el liderazgo de la obra, cuando expandió del 30% al 50% su participación en el consorcio. Fue luego de obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Allí aparecen las coimas para los funcionarios de ese país. Se las habrían pedido para destrabar el crédito.

Esa segunda etapa de ‘pagos indebidos’ también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles. Ascendieron a US$ 180.000 entre enero de 2011 y enero de 2014, durante la gestión de Rodney Rodrigues de Carvalho, más otros US$ 290.000 durante los siguientes diez meses, cuando a Rodrigues lo reemplazó Ricardo Vieira, quien hasta ahora sigue en Buenos Aires como el número uno de la compañía”.

