Otra vez, agredieron a una periodista mientras Cristina Kirchner declaraba

La periodista de Radio Mitre, Mercedes Ninci, fue agredida esta mañana por un grupo de militantes que se agruparon en una de las entradas laterales a los Tribunales de Comodoro Py, donde a las 9 fue indagada Cristina Fernández de Kirchner, sospechada de corrupción en la causa Los Sauces.

Luego de una salida que Ninci había hecho para el programa de Marcelo Longobardi, unas 10 personas empezaron a insultarla, tratándola de “gorila” y “golpista”. Ella quiso grabarlas con su celular para dejarlos registrados, pero apenas lo encendió, se lo quitaron.

Tuvo que intervenir Luis D’Elia, que se encontraba con su agrupación MILES y transmitiendo en vivo su programa radial, para que se lo devolvieran. Pero el grupo de personas escupió a Ninci, la empujó y hasta la amenazó. La Policía no llegó a intervenir. “Una mujer me pegó una trompada y otra me escupió”, relató la periodista luego del violento episodio en diálogo con Longobardi.

Nuevamente violencia en C Py. Me empujaron, insultaron, me escupieron. — Mercedes Ninci (@mercedesninci1) 7 de marzo de 2017

En línea con el pedido de Cristina Kirchner para que sus seguidores no la acompañen a Comodoro Py y vayan a la movilización convocada por la CGT, hubo menos que ayer, cuando declararon Florencia y Máximo Kirchner. Aún asi, el operativo de seguridad es igual o mayor.

No es la primera vez que la periodista sufre agresiones por parte de militantes. En abril del año pasado, también en Tribunales, Ninci fue víctima de agresiones verbales y empujones mientras cubría la movilización en apoyo a Cristina, cuando la ex presidenta fue citada por Bonadio en el marco de la causa por la venta de dólar futuro.

La agresión del año pasado

