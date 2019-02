El domingo por la tarde, tras 14 días de ocurrido el hecho, hallaron en el Canal de la Mancha el avión en el que viajaba Emiliano Sala. Su familia tomó conocimiento de los hechos por la autoridades antes de que saliera en medios de comunicación, sin embargo, su padre se enteró a través de la televisión y se mostró devastado.

“No lo puedo creer, esto es un sueño, un mal sueño, estoy desesperado”, lamentó el hombre en declaraciones televisivas desde su casa en Santa Fe.

Sala informó que no tenía contacto con su familia que está en Nantes: “Me comunico todos los días con ellos, pero como no tengo WhatsApp cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión”, contó.

Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson desaparecieron el 21 de enero en el Canal de la Mancha, cuando el avión en el que se desplazaban de Nantes a Cardiff perdió contacto con los radares.

Gracias a los aportes económicos de distintos futbolistas la familia pudo contratar un barco que inició una búsqueda submarina y halló la nave en la que viajaba el futbolista.

