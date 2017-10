Papá de Delfina: “Mi otra hija me dice que Delfi se equivocó de sendero”

“Lo único que me dice mi otra hija es que Delfi se equivocó de sendero, que no fue por el que la llevaba a mamá”, manifestó consternado Daniel Aciar, el papá de la nena que se busca intensamente desde hace tres días en Roca. “Es inquieta, activa. Desde que se gestó, la lucha: nació prematura y es una guerrera. No perdemos las esperanzas”, agregó.

Pasaron tres días desde que la vieron por última vez. Una gran incertidumbre, escasas pistas y una hipótesis que tomaba fuerza marcaron el rumbo de la investigación.

Más de 80 efectivos de distintas fuerzas de seguridad participaron de los rastrillajes. Poco a poco se alejaban del predio recreativo del sindicato de la Unter y avanzaban junto al recorrido del desagüe PIV en un tramo de seis kilómetros en paralelo a la calle Lago Nahuel Huapi.

A última hora del lunes colocaron bajo el agua del desagüe dos mallas de contención de seis metros de ancho por 1,60 de profundidad para retener lo que circulaba en la profundidad. Una se ubicó a la altura de la calle Yapeyú y la segunda en la desembocadura, en la zona de Stefenelli.

Desde la primera de las barreras, el fiscal Luciano Garrido siguió en persona los rastrillajes. Apuntó que “el perro pone atención en esta zona” e incluso indicó que el can extrajo del agua dos ramas con pelo, unos 300 metros atrás, aunque no se pudo cotejar el ADN porque no contaban con bulbo.

Si bien desde el Consorcio de Riego se colaboró con la causa y se obstruyó el paso de agua a la altura de la escuela Romagnoli con montículos de tierra, esa “obra” se desmoronó y generó más turbiedad. Por la tarde se armó otro dique en el ingreso al predio de la Unter para tratar de cortar completamente el agua. Hasta anoche se habían atascado en las mallas cantidad de ramas, botellas y bolsas de nylon, y hasta animales muertos.

En simultáneo, efectivos de Prefectura Naval junto a bomberos rastrillaron el río Negro en lanchas, sin resultados positivos. Además, se observó distintos grupos de rescate que caminaban chacras lindantes en busca de rastros de la pequeña.

