Su pareja la violó durante 9 meses y cuando quiso abusar de su hija lo mató

Soledad Magdalena se presentó en la comisaría 4ta de Berazategui el 2 de septiembre y confesó que había estrangulado a su pareja, Cristian Senra. En su declaración, relató que durante casi 9 meses el hombre amenazó con abusar de su hija de 14 años. Ella se había interpuesto en varias ocasiones, y “como represalia” él la golpeaba y violaba sistemáticamente. Ese día, cuando intentó hacerlo con la adolescente en el asiento de su camioneta, Soledad la defendió y lo mató con el cordón de su campera.

Según relató ante la Justicia, Soledad vivió años de calvario. Senra comenzó por prohibirle que trabajara, luego la celaba constantemente y la “mantenía cautiva”. Tiempo después llegó la violencia física y finalmente la obsesión por la hija que ella había tenido con su anterior pareja. “Los golpes empezaron a ser cotidianos, pero siempre de la puerta para adentro. Me declaró que quería que yo esté presente en el momento que él abusara de mi hija. La noche que me confiesa eso, me da a elegir entre mi hija o yo, le dije que jamás iba a permitir que tocara a mi hija, ese fue el inicio de los abusos hacia mi. El se descargaba conmigo sexualmente y todo era para no llegar a ella”, aseguró Soledad.