Pedirán que Cristina Kirchner vaya a juicio oral en la causa dólar futuro

En las próximas horas el fiscal federal Eduardo Taiano firmará el requerimiento para que Cristina Kirchner vaya a juicio oral y público por la causa dólar futuro, en la que está procesada y embargada por 15 millones de pesos junto a Axel Kicillof por el delito de “defraudación contra la administración pública”.

La acusación contra la ex presidente es por perjuicio y defraudación al Estado por 56 mil millones de pesos. Se trata de la primera causa por la que la ex jefa de Estado iría a juicio oral.

En noviembre de 2016, el juez Claudio Bonadio, a cargo del expediente, aseguró en un fallo que ya estaba demostrado que Cristina Kirchner había cometido un delito: “Quedó diferenciado cuando el abuso es cometido: es cuando el dólar futuro es ofrecido a un precio que no es de mercado, esto es independiente a cómo termina el negocio. Es decir, el abuso de confianza se configura en el momento en que uno hace el abuso”.

“El perjuicio económico no tiene nada que ver con el abuso jurídico con que el administrador usó los bienes que no eran propios; el tipo penal se configura cuando el Banco Central ofrecía el dólar futuro a un precio que se sabía que el mercado no iba a sostener”, explicó.

Luego de esto, Cristina Kirchner había dicho que quería ir a juicio oral “lo antes posible” a través de un escrito que presentó su abogado Carlos Beraldi: “La doctora Kirchner quiere defenderse en juicio oral y público. Ella dice que en papel se puede escribir cualquier cosa, pero en una audiencia oral, donde hay que poner la cara, las cosas son distintas”, aseguró.

Fuente: Infobae.