Un policía fue embargado por defender a un turista estadounidense

“No esperaba esto, traté de actuar lo mejor posible como siempre lo hice en mi vida cotidiana y en mi vida policial, sin querer hacerle daño a nadie y cuidando a las personas. Actué de buena fe”, así es el estado de ánimo de Luis Chocobar, el policía de Avellaneda.

El agente defendió al turista estadounidense Frank Joseph Wolek cuando en diciembre sufrió un intento de asalto en La Boca. Chocobar fue embargado por $400 mil en el marco de la causa que investiga un supuesto “exceso de legítima defensa”.

“Es una injusticia”, señaló Chocobar en relación al fallo del juez Gustavo Pierretti. Previo a esta decisión judicial, el policía estuvo 72 horas detenido.

“Yo me siento un poco decepcionado de la justicia porque me está cagando la vida en estos momentos. No logro entender el motivo por el cual quieren sacarme esta cantidad de plata ($400 mil), con la cual no cuento. Creo que en cierto punto me están arruinando la vida”, lamentó el efectivo policial.

El caso

Chocobar estaba vestido de civil camino a su trabajo para realizar “adicionales” cuando el 8 de diciembre vio cómo dos jóvenes estaban asaltando a Wolek, de 60 años.

El policía alertó a los delincuentes de su presencia, que empezaron a escapar. En ese momento, le disparó a uno de los jóvenes que habían apuñalado diez veces a Wolek.

“Estaba en riesgo la vida de tres personas y, en última instancia, la mía, traté de que no me hiciera daño a mí, temí por mi vida y por eso actué como lo hice”, señaló el policía.

Tras el hecho, Wolek fue trasladado al hospital Argerich, donde fue atendido y, semanas después, dado de alta. Por su parte, el delincuente baleado murió unos días después.

