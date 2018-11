Profesora usa Barbies para denunciar el “machismo” en canciones

La profesora Carolina de la Fuente, del colegio Antonio Berni de General Pacheco, Tigre, propuso a sus estudiantes de 4 grado reflejar, con muñecos Barbie y Ken, las letras impregnadas de machismo de Maluma, Romeo Santos o Pimpinela, entre otros intérpretes conocidos.

Esta actividad es una manera de denunciar la violencia del hombre a la mujer, que se hace eterna en la música de estos reconocidos artistas.

La exhibición llamada “Escrito en las canciones”, se hizo viral por la crueldad de las representaciones.

“Que sufras para siempre y nunca pares de llorar. Que te enamores y que te vaya mal. Y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar” afirma Bruyant Myers en ‘Ojalá, ojalá’, representado por una muñeca envuelta en plástico muerta.

“Te dije mami, tómate un trago. Y cuando estés borracha pa’ mi casa nos vamos”. La letra de Borró Cassette de Maluma, reflejada como una clara violación donde Ken se aprovecha del estado de Barbie.

“La encontré con otra mujer entre sus brazos, no se imagina usted que trago tan amargo, si fuera con otro hombre no importaría. No comprendí esa ironía de la vida, disparé sin importarme sin moría”. Homofobia y violencia contra las mujeres de Los Chakales en “Casi la mato”.

“Yo la quería encarar. Ay, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos. Y la encaramos en barra”. Cultura de la violación en manada, representada por tres muñecos que abusan de Barbie. La letra es de ‘Vení Raquel’, de Los auténticos decadentes.

Kevin Roldán quería muda a la mujer de su canción con el mismo nombre. ” Quiero una mujer bien bonita callada que no me diga na, que cuando vaya a la noche y vuelva en la mañana no diga na. Que cuando no le guste que tome se quede callada y no diga na”. Y así la representan en esta ocasión, maniatada y con cinta en la boca para que no pueda hablar.

Uno de los éxitos de Pimpinela, en el que la mujer no sirve para nada, como refleja esta Barbie. Donde la mujer debería ser una televisión. “No hay quien entienda a las mujeres. Llevo años intentándolo. Tendrían que ser como la tele, que trae manual de explicación. Prenderlas a control remoto. Callarlas tocando un botón y si te fallan o hacen rayas, mandarlas a devolución”.