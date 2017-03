Prohíben la venta y el consumo de una miel artesanal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la prohibición del uso y comercialización de algunos productos alimenticios por distintas irregularidades detectadas.

A través de la Disposición 2506/207, la ANMAT prohibió la comercialización del producto “Miel Artesanal” de la marca El Pana. Según se indica en los fundamentos del texto, el artículo “carece de autorizaciones de establecimiento y de producto y estar falsamente rotulado al consignar números de registros que no le corresponden, resultando ser un producto ilegal”. “Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio”, se explica.

Asimismo, con la Disposición 2505/2017, la autoridad regulatoria estableció la prohibición del producto “Alimento a base de miel y jarabe de maíz”, de la marca Las Marías. Luego de un procedimiento realizado en la Ciudad de Buenos Aires, se consignó que el número de RNPA no corresponde a los vigentes, que el envase declara en forma incorrecta e incompleta la información nutricional y que, además, emplea “vocablos e ilustraciones que inducen al error, equivoco, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza del producto”.