Psiquiatras determinaron que la mujer que asesinó al rugbier puede ser “peligrosa para terceros”

A pocas horas de que la justicia mendocina determine si le dicta o no la prisión preventiva a Julieta Silva, la joven acusada de atropellar y matar a su novio a la salida de un bar de San Rafael, el informe psiquiátrico destacó que “puede ser peligrosa para terceros”.

Según el resultado de las pericias que recibió la fiscal que investiga la muerte del rugbier de 24 años Genaro Fortunato, Silva no solo “puede ser peligrosa” para otros sino que además, los médicos advirtieron que no están “en condiciones de garantizar que ella pueda acceder al beneficio de la prisión domiciliaria”.

La mujer de 29 años está acusada de “homicidio agravado por el vínculo y por alevosía” y detenida desde la noche del 9 de septiembre. Esa madrugada tras una presunta discusión dentro de un bar, atropelló y mató a su pareja.

En su defensa Silva indicó que se había olvidado de llevar sus lentes y que sufre de astigmatismo, razón por la cual aseguró que no vio a su novio en el piso antes de pasarle por encima con el auto y que nunca tuvo intención de lastimarlo.

En ese sentido, en diálogo con un programa televisivo sostuvo que “desde el auto no venía nada” y que cuando el “trapito” empezó a hacerle señas creyó que lo hacía porque no le había pagado. Pero entonces bajó su ventanilla y escuchó lo que el hombre intentaba avisarle.

“No le creía, me tuve que bajar del auto y mirar. No me acerqué al cuerpo porque me dijo que le había pasado por arriba de la cabeza y me daba mucha impresión”, señaló.

Fuente: TN