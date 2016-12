Reapareció Amado Boudou y arremetió contra la Justicia

En sintonía con la teoría conspirativa que utiliza Cristina Kirchner en cada una de sus apariciones por los tribunales del Comodoro Py, Amado Boudou cree que la Justicia no mide con la misma vara a los ex funcionarios kirchneristas que a los integrantes del Gobierno de Cambiemos. Antes de que termine el primer año de gestión de Mauricio Macri , el ex vicepresidente brindó una entrevista al portal de la periodista Cynthia García, ex panelista del programa 678, en la que defendió la estatización de las AFJP que llevó adelante la administración kirchnerista y denunció una “persecución” por parte del Poder Judicial.

“Claramente, creo que hemos sido facturados y perseguidos durante toda esta etapa. Y más grave es cuanto más arriba estás. Por eso la persecución que sufre la presidenta todos los días”, afirmó Boudou, quien está cerca de ir a juicio oral por la causa Ciccone.

El ex ministro de Economía consideró que “todos los días la balanza se inclina de forma desigual”, en referencia a las investigaciones judiciales sobre ex funcionarios. “En el 2009 decimos usar los fondos excedentes del Banco Central para pagar deuda. Fue un debate muy duro y lo dimos en todos los estamentos. Tuvimos denuncias penales, en las que participaron Federico Pinedo y Alfonso Prat-Gay”, recordó.

“Pocos años después, el gobierno de Macri paga su deuda con fondos del Banco Central. En el decreto donde dijeron que iban a usar reservas, pusieron que habían demostrado que era un mecanismo de calidad para hacer estas operaciones. Lo mismo que nosotros. ¿Tuvo alguna denuncia? ¿Salió en algún medio? ¿Alguien los persiguió?”, se quejó.

Según Boudou, los jueces y fiscales actúan de forma diferente cuando las denuncias involucran a referentes del kirchnerismo. “Gran parte de la Justicia se ha convertido en una Justicia ad hominen. Quiere decir que no importa qué es lo que se hace, sino quién lo hace. Si lo hace un gobierno popular, es perseguido por tomar esa medida. Si esa misma medida la lleva adelante un gobierno que ayudó a los intereses concentrados o de empresas, nadie lo persigue”, señaló.

El ex vicepresidente tiene varias causas judiciales en su currículum. En mayo de 2017 enfrentará su primer juicio oral. Deberá defenderse en un proceso en el que se lo investiga por la transferencia irregular de un automóvil Honda CRX. En el caso, Boudou está acusado de haber falsificado documentos.

Fuente: La Nación.