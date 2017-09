Recibió una golpiza de su pareja y se salvó porque llamó al 911

Fedra Feresin tiene 28 años, vive en Reconquista (Santa Fe) y el sábado por la madrugada sufrió una pesadilla: denuncia que su novio la golpeó violentamente y la desfiguró. La mujer pudo llamar al 911 y el hombre fue detenido unas horas pero luego quedó en libertad.

“Lo peor es que me quiso tirar por las escaleras. Me arrastró y lo mordí, pero me pegó más fuerte. Creo que se asustó cuando vio la sangre y se fue a a encerrar al baño. Ahí aproveché y llamé al 911. Se lo llevaron, lo detuvieron pero a las horas salió”, comentó Fedra.

La mujer contó cómo había comenzado todo en la noche del viernes con su novio Nicolás Cosme, de 29 años. “Estábamos en una reunión de amigos, él estaba alcoholizado y empezó a mirar a una de las chicas. Le llamé la atención y cuando fuimos a dormir quise hablar con él, pero no me respondía”, dijo. “Pero luego se dio vuelta y me pegó un puñetazo en medio de los ojos. Empecé a ver todo negro. No me hablaba, se puso encima mío y siguió pegándome”, agregó.

El hombre había demostrado ser violento antes, aunque nunca como este fin de semana, según Fedra. “Siempre tuvo reacciones, algún empujón o cachetada, pero nunca así”, dijo. “Volví a la casa de mis padres. Cuando estuve en el hospital él me mandaba mensajes. Ahora tiene una perimetral. Yo me fui con lo puesto”, contó.

La pareja convivía desde hace dos años. “Antes nunca lo había denunciado, pero hasta acá llegué”, dijo Fedra. La entrenadora no sabe qué será de su futuro. “Vamos a ver cómo sigo. A las mujeres que sufren algo parecido les digo que hay que tener valor para salir de este círculo vicioso porque una pueda terminar muerta”.

