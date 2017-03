Recuperó la computadora que le robaron con las fotos de su hija muerta

Yemina Terragni había difundió en las redes sociales que en la computadora que le robaron tenía las fotos y videos de su hija Martina, que murió en 2015 a los 11 años en un accidente de tránsito. Para recuperar las imágenes, ofreció comprar la máquina. Finalmente, su búsqueda rindió frutos: una mujer se dirigió a un lugar donde arreglan computadoras. La prendió, la reconoció y se comunicó por Facebook.

“Apenas la prendí, la ví a Martina de fondo de pantalla y Joaquín, el hermanito, la saludó. No sabía si saltar, llorar. Fue una alegría enorme”, contó la madre a El Diario de La Pampa. “Fue tanta, tanta la difusión que tuvo que me llamaron de todos lados. Me ofrecieron ayuda de experto en informática de todos lados”, añadió.

La familia Terragni es de Santa Rosa, en La Pampa, y hace menos de una semana delincuentes entraron a su casa de Toscano Sur, entre Liberato Rosas y Fiorucci, a donde se habían mudado no hace mucho. “Salimos un rato, entre las 8 y las 10 de la noche y cuando volvimos nos dimos cuenta que nos robaron”, contó Yemina.

“Esa era su computadora prácticamente. Tenía un celular más o menos, con poca memoria entonces volcaba todo lo que hacía, videos y fotos del jardín”, explicaba.

Yemina hizo el pedido por Facebook y Whatsapp y las repercusiones no se hicieron esperar.

“Gracias, gracias, gracias, gracias x1000. Ver a mi hijo saludando a su hermana de nuevo no tiene precio. no tenemos palabras por la mega cadena que hicieron. Gracias. Volver a escucharla llamarme “mamucha”…. Como describirlo????? Gracias. Por sus oraciones, por sus reenvíos, por tanto mensaje y colaboración”, escribió en la red social.

Fuente: tn.com.ar