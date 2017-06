El rey de La Salada pensaba presentarse como candidato de Cambiemos en Lomas de Zamora

Hace sólo un mes, Jorge Castillo, había dado a conocer sus intenciones de pelear por un lugar en la lista de precandidatos de Cambiemos en Lomas de Zamora.

Castillo, detenido el miércoles pasado acusado de los delitos de asociación ilícita y extorsión, lo había adelantado el 22 de mayo pasado durante una extensa entrevista que brindó a AM 1300 La Salada. “Este año vamos a presentar lista en Cambiemos como Unión Cívica Radical. Tenemos que juntar 400 firmas y vamos a presentar una lista en el municipio de Lomas de Zamora: buscaremos la forma de mejorar la situación”.

“Antes de que esté La Salada decían que como somos un barrio pobre no tenemos derecho a las cosas. La gente sigue votando y te da por las pelotas. Por eso decidimos presentar lista a ver si hacemos el cambio”, explicó Castillo.

“Si no nos preocupamos nosotros por cuidarnos el negocio, esto no se soluciona. No les importa la situación y estamos como estamos porque no acompañan. No es justo que estemos viviendo como estamos viviendo”, finalizó.

