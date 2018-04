Sancionaron a una adolescente por no usar corpiño

Aunque parezca una idea absurda esto pasó en el colegio público Reconquista, ubicado en Villa Urquiza, en el cual una alumna de cuarto año fue sancionada por no usar corpiño.

Fue la directora quien llamó la atención de la adolescente. Sin embargo, el resto de los compañeros se solidarizaron con la joven y llenaron el colegio con carteles a favor de la chica.

“Me crucé en el pasillo del colegio con la rectora y me dijo que no podía venir al colegio sin sostén. Me mandó a buscar mi cuaderno y una campera para taparme”, contó Bianca, la joven sancionada, y continuó: “A muchos de los profesores les pareció una locura”.

“Mi mamá vino a hablar con la rectora, vino a quejarse y a pedir explicaciones”, comentó la menor que recibió un llamado de atención por escrito, que si se repite por tercera vez se convierte en suspensión.

