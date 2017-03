Según Forbes, siete argentinos están entre los más ricos del mundo

El proceso de cambio que comenzó a experimentar la Argentina tras la victoria de Mauricio Macri en las urnas, a fines de 2015, tuvo una repercusión inmediata en el valor de las acciones de los activos locales. Esta es una de las causas que explica la presencia de un número récord de argentinos en el ranking de las personas más ricas del mundo, elaborado históricamente por la publicación estadounidense Forbes.

En la edición 2017 son siete los argentinos que figuran con una fortuna igual o superior a los US$ 1000 millones en la que alguna vez se pudo leer el nombre de Amalia Lacroze de Fortabat o el propio Franco Macri. En este caso, a la cabeza de la lista local se encuentra Alejandro Bulgheroni, con un patrimonio de US$ 3300 millones y en el puesto 581 entre los más acaudalados del Planeta. Hasta el año pasado, participó de la lista junto a su hermano Carlos, que falleció en septiembre último. Ahora, se presenta como el titular del gigante energético Bridas, dueño del 20% de la segunda petrolera del país, PanAmerican Energy, y el 50% de la refinadora Axion Energy, entre otros negocios.

En el segundo lugar, aparece el multifacético Eduardo Eurnekian (896), con US$ 2300 millones. US$ 100 millones es lo que sumó en un año. El magnate de 83 años es dueño de la Corporación América y es considerado el mayor administrador de aeropuertos de todo el mundo. Solo en la Argentina maneja 33 aerostaciones a través de Aeropuertos Argentina 2000.

El nonagenario Alejandro Roemmers (1030), propietario de la mayor compañía farmacéutica nacional, Roemmers, completa el podio con US$ 2000 millones, el doble que hace apenas 12 meses.

En el cuarto lugar figura un histórico representante de la Argentina en esta lista: Gregorio Perez Companc (1376). El empresario que mostró intenciones de volver a sus raíces, al comprar los activos locales de Skanska por $900 millones, en 2015, repite la misma fortuna por tercer año consecutivo. En este caso, la publicación no incluye la participación que tiene la familia en la alimenticia Molinos, debido a que “Goyo” cedió a sus hijos el 75% de las acciones de esa firma hace ocho años.

En el firmamento local de multimillonarios, hay tres nombres muy conocidos, que alentados por sus negocios en el exterior o la revalorización local de sus activos debutan en la lista este año. El trío está liderado por el banquero Jorge Horacio Brito (1.567), con una fortuna personal de US$ 1.300 millones, que se compone principalmente por su participación del 19,3% en el Banco Macro. La entidad tiene una valuación de mercado cercana a los US$ 5.000 millones. En este caso, resulta llamativo que no incluyesen a su histórico socio y cuñado, Jorge Ezequiel Delfín Carballo, dueño del 19,11% de las acciones del gigante financiero.

En el fondo de la tabla local, pero no por eso menos afortunados, hacen su primera aparición Eduardo Costantini y Marcos Galperín, que a su vez, comparen el puesto 1.940 a nivel mundial. Ambos con una fortuna estimada en US$ 1.000 millones. El primero como propietario del 69% del paquete accionario de Consultatio, en los últimos años, invirtió fuerte en los Estados Unidos, en desarrollos inmobiliarios en Miami. Por su parte, Galperín aún retiene el 9,6% de Mercado Libre, el Ebay de América latina, según la propia presentación que hace Forbes. Mercado Libre tuvo un crecimiento vertiginoso en su valor de mercado durante el último hasta superar la friolera de US$ 9.000 millones en Nueva York.

A su vez, otro apellido de peso en la economía local es el de la familia italo-argentina Rocca. Forbes eligió una vez más presentar a Gianfelice y Paolo Rocca en tándem con una fortuna de US$ 4400 millones, pero entre los italianos.

Fuente: La Nación.