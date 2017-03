Según Kicillof, “no hay razones para ser optimista”

Axel Kicillof , el último ministro de Economía del kirchnerismo trazó una comparación muy negativa para el Gobierno de lo ocurrido en 2015 y en 2016, como análisis en una entrevista a medios nacionales.

“El año pasado fue malísimo en tres parámetros: la actividad económica, que en 2015 había crecido un 2,6% y el año pasado cayó un 2,3%; la inflación, que según los privados había sido de 23% y que luego se duplicó, y el déficit fiscal que, con cualquier medición, aumentó entre uno y dos puntos de un año al otro”.

El ex ministro, enfatizó también que “los resultados fueron peores que los que habían estimado a principios de 2016, cuando hablaron [desde el Gobierno] de una inflación del 20 al 25% anual, un crecimiento económico del 1% y una reducción del déficit fiscal”. Y agregó: “En la campaña presidencial de 2015 dijeron que nadie perdería nada, pero 2016 fue un año desastroso”.

De todas las variables que se movieron, Kicillof dijo que “lo más significativo fue la caída del salario, que junto con el encarecimiento del crédito deterioró el mercado doméstico, con una caída del consumo del 10%”.

“No hay sustento para poder ser optimista. Puede ser que el sector financiero y el agropecuario permitan algún crecimiento. Pero no va a crecer la industria; no hay motor y no veo interés del Gobierno.” Las excepciones serán “sólo los ganadores del neoliberalismo, como el agro y el sector financiero”, opinó Axel Kicillof.

Al referirse a la estructura del Ministerio de Hacienda, señaló: “Devaluaron el tipo de cambio sin pensar en la inflación; hay una mirada equivocada y mucha descoordinación. Hay muchas contradicciones entre los diferentes funcionarios y no hay una orientación económica definida; los ministerios están tabicados”.

Fuente: La Nación