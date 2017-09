Sergio Massa inició su campaña junto a jubilados: “No vamos a aflojar”

El líder de 1País, Sergio Massa, reanudó hoy la campaña electoral en San Martín, su partido natal, donde encabezó un acto con jubilados y se reencontró con su maestra de quinto grado, quien lo recordó como un “alumno brillante”.

Durante su discurso, el actual diputado nacional reiteró en varias oportunidades que su espacio “no va a aflojar” y para ello pidió que el 22 de octubre, día de las próximas elecciones, comience a construirse la victoria de los jubilados.

“Hoy más que nunca venimos a comprometernos por el futuro de nuestro sistema jubilatorio, por los remedios. No vamos a aflojar. Vamos a defender a cada uno de nuestros jubilados. Y esperamos que quienes hoy gobiernan voten a favor del 82% móvil, porque ya votaron en ese sentido cuando eran oposición”, aseguró.

El ex intendente de Tigre tiene previsto realizar una larga recorrida este lunes que incluirá visitas a Villa Bosch, Morón, Ituzaingó y La Matanza.

Massa, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, ignoró en su primera aparición pública el llamado de la ex Presidente a conformar un gran frente opositor para enfrentar a Cambiemos en las urnas. La semana pasada, luego de que la ex jefa de Estado publicara una carta, el legislador descartó de plano la posibilidad de un acuerdo.

Fuente: Infobae