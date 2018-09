“Siempre miente”, la carta de Bonafini a la ONU para que conozcan a Macri

En la jornada del martes, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le envió una carta a Organización de las Naciones Unidas para conozcan realmente al presidente. En ella habla de las “mentiras” de Mauricio Macri.

"Me dirijo a Uds para que conozcan quién es el Presidente de Argentina, Mauricio Macri", comienza la carta en la que sostiene que el jefe de Estado miente sobre "la pobreza, los jubilados, la democracia, la Justicia, y la educación".



La carta completa:

Me dirijo a Uds para que conozcan quién es el Presidente de Argentina, Mauricio Macri.

Si dice que hay trabajo, no le crean.

Si dice que los niños y niñas comen, no le crean.

Si dice que la salud está asegurada, no le crean.

Si dice que los jubilados viven dignamente, no le crean.

Si dice que la educación está garantizada, no le crean.

Si dice que la pobreza no existe, no le crean.

Si dice que la industria funciona, no le crean.

Si dice que no saquean los recursos naturales, no le crean.

Si dice que la Justicia es independiente, no le crean.

Si dice que no torturan, no le crean.

Si dice que no asesinan, no le crean.

Si dice que la culpa es de otro gobierno, no le crean.

Si dice que hay democracia, no le crean.

Siempre miente.

Fuente: Perfil.