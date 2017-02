Stolbizer y Massa confirmaron un posible acuerdo para las elecciones legislativas

Otra noche polémica en la mesa de la diva Mirtha Legrand . En esta oportunidad, entre los invitados a La noche de Mirtha se destacaron la diputada por el GEN Margarita Stolbizer y el diputado por el Frente Renovador, Sergio Massa quienes no guardaron críticas al Gobierno. La dupla política reforzó su alianza los últimos meses y esta noche señalaron que ambos espacios discuten la posibilidad de construir “un acuerdo” con miras a las elecciones de octubre.

Stolbizer y el ex intendente de Tigre se volvieron a mostrar juntos en el programa del Trece luego de que la diputada dijera que “si es candidata es por el GEN”. No obstante, el líder del Frente Renovador dijo: “Nos damos la libertad de no coincidir y de tener entre los dos espacios políticos una agenda de trabajo en común en el Congreso” y añadió: “Tenemos una mecánica de consulta permanente”.

Por su parte, la diputada dijo que el GEN y el Frente Renovador trabajan “en la posibilidad” de constituir una alianza electoral para “alcanzar una Argentina distinta”. Sobre Massa, Stolbizer remarcó que “tiene condiciones” para ser presidente.

Sobre la opinión que le merece el Gobierno, Massa no se contuvo y dijo que ve con “preocupación” la actual situación económica del país al remarcar que “a la gente no le alcanza la plata”. Picante, al ser consultado por el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, el intendente sentenció: “La gente no entiende cómo el Gobierno le dice que no hay plata para el Impuesto a las Ganancias, pero sí para condonarle una deuda al padre del Presidente”.

La lucha contra la corrupción fue otro de los tópicos que abordaron los dos dirigentes opositores en el programa de Legrand, y reclamaron la sanción por parte del Congreso de una ley de extinción de dominio para que el Estado “recupere” el dinero malversado.

Además, ambos insistieron en la creación de un régimen penal juvenil y de normativas para combatir la inseguridad y “proteger los derechos de las víctimas”.

Fuente: La Nación.