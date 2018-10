Tensión en el recinto: diputados al borde de los golpes de puño

Se empantanó la sesión por el Presupuesto 2019 luego de darse una situación de máxima tensión dentro del recinto. Mientras transcurría el debate del proyecto, legisladores de la oposición más dura comenzaron a pedir a los gritos que se pasara a un cuarto intermedio por los incidentes en las afueras del Congreso.

Se encontraba en uso de la palabra el diputado radical Luis Pastori y presidía la sesión en ese momento su correligionario Luis Petri, cuando miembros del Frente para la Victoria-PJ, el Movimiento Evita y la izquierda se acercaron masivamente al estrado, en una escena muy similar a la que se vivió en diciembre pasado durante la discusión de la Reforma Previsional.

Petri no dejaba de pedir silencio, pero fue en vano. Volvió entonces a su sillón el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien pedía “ordenar la sesión” y que hasta que eso pasara no le daría la palabra al jefe del bloque K, Agustín Rossi.

Sin poder lograr la atención, varios se pusieron a gritar y se los vio muy enérgicamente en el medio del recinto a Nicolás del Caño, Victoria Donda, Leonardo Grosso, Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra. “¿Me deja conducir la sesión? ¿Me deja conducir la sesión? Ya le voy a dar la palabra a Rossi”, trataba de calmar Monzó.

Mientras tanto el kirchnerista Juan Cabandié se acercaba con reclamos al presidente del bloque Pro, Nicolás Massot. Se sumó después a la discusión Daniel Filmus y el clima terminó de calentarse cuando ambos casi se van a los golpes de puño, y tuvieron que ser separados por el resto de sus compañeros. Pero en esa batahola hubo más empujones y gritos.

Monzó abandonó su sillón visiblemente molesto. Minutos antes la kirchnerista Laura Alonso se había subido al estrado para mostrarle un video de lo que pasaba en la calle, donde efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaron con carros hidrantes y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Se levantó para ir a calmar las aguas y más tarde se fundió en un abrazo con Julio Solanas (FpV-PJ), quien casi se va a las manos con Fernando Asencio, del flamante interbloque Encuentro para una Nueva Argentina.

Minutos después se reinició la sesión y el titular de la Cámara baja informó que “en media hora” vendría el jefe del operativo de seguridad montado en los alrededores del Parlamento, Marcelo D’Alessandro, secretario de Seguridad de la Nación. Finalmente, pasadas las 16 se pasó a otro cuarto intermedio y los jefes de bloque se fueron a reunir en el despacho de Monzó con el funcionario.

Tras la reunión, Monzó regresó al recinto e informó que las autoridades enviarían el listado de detenidos, y que D’Alessandro permanecería en el Palacio para asistir y evacuar dudas sobre el operativo de seguridad. “Hemos tomado la decisión de finalizar con esta situación”, proclamó el titular de la Cámara baja, que además anunció la conformación de una comisión de diputados para controlar el desenvolvimiento de la jornada.

En lo que duró la espera de D’Alessandro, se sucedieron en el recinto distintos discursos de la oposición, pidiendo que directamente se dejara de sesionar. El primero en hablar fue Rossi, que sostuvo: “Nosotros no estamos de acuerdo con continuar la sesión, porque es una irresponsabilidad que mientras afuera se está reprimiendo a ciudadanos argentinos que se están manifestando, nosotros hagamos oídos sordos sin mirar lo que está sucediendo afuera”.

“Si hay heridos, si hay muertos, acá se van a tener que hacer cargo”, advirtió y dijo que “hay que frenar la represión, y para frenarla esta Cámara de Diputados tiene que decir institucionalmente que no vuelve a sesionar hasta que no se frene”.

Luego deslizó: “No es que queremos que no haya sesión…”, ante lo cual desde la bancada oficialista le respondieron con ironía un “nooo”, y él replicó, desafiante: “Si consiguieron el quórum ahí, chicos, no se hagan los guapos que no les sobra nada…”.

El trotskista Nicolás del Caño consideró que “no se puede continuar con la sesión” debido a “la brutal represión que desataron”, porque “le temen a la movilización”. En tanto, el camporista Andrés “Cuervo” Larroque, que estuvo en las afueras y tuvo que pasar luego por enfermería, contó que “cuando le transmitíamos a los efectivos de la fuerza que somos diputados, se ensañaban aún más”.

“Están haciendo las cosas mal hace mucho tiempo”, enfatizó sobre el Gobierno nacional y señaló que “este presupuesto está siendo tratado de urgencia y por exigencia del FMI”. “No hay condiciones para sesionar; salimos a la calle para evitar la represión”, agregó.

Por último, la jefa del bloque Frente Renovador, Graciela Camaño, expresó que “cuando el camino que se elige es un camino que va contra el pueblo, solamente se sostiene con violencia”. A juicio de la legisladora, “en medio de la sesión (las autoridades del operativo de seguridad) se dieron cuenta de que la cantidad de personas que venían a manifestarse eran superiores a las que habían previsto. Por eso se ejerció la violencia sobre las personas que llegaron al vallado en el Congreso”.

Agregó que “el operativo de seguridad, a fuerza de balazos, de palazos y de todo lo que sabemos que ocurre cuando se ejerce la violencia contra el pueblo, los está conteniendo en la 9 de Julio. No sirve, esto es una olla a presión. No sirven los relatos que se construyen, que se tracen los zurcos de la trinchera y que de un lado queden los de la década pasada y de este los que ven si pueden construir una década de relato”.

Así las cosas, sostuvo que los diputados “tampoco estamos acá para sobreactuar. Estamos para decir lo que pensamos respecto de un presupuesto, porque no queremos que se ejecute el Presupuesto del año pasado; porque queremos decirle ‘no al Fondo Monetario Internacional’, pero no como si no pasara nada afuera”.