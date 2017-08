Tienen a su hijo con una enfermedad mental encerrado en una jaula

A través de la red social Facebook, se viralizó un pedido de ayuda desesperada. Fue hecho por el cacique de Santa Victoria Este, Salta. Su nombre es Pedro Lozano. Pide ayuda para un adolescente que padece una enfermedad mental y, debido a eso, su familia lo tiene enjaulado desde hace años.

Al parecer, la familia vive en la pobreza extrema, en el pueblo Alto la Sierra, en el Chaco Salteño.

“Tiene 14 años y, cuando los padres se descuidan, se escapa. No sabe dónde ir”, dijo Lozano al periodista salteño Brian Salazar en un video que se divulgó por Facebook.

“Lo tienen enjaulado para que no se escape. No tiene ayuda, no tiene atención. En una de esas puede tenerla pero a nadie le importa. Es un aborigen”, añadió.

